L'économie verte : un levier pour un développement durable

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, en partenariat avec l’Institut de stratégie et de politique des Ressources naturelles et de l’Environnement, le magazine Économie Vietnamienne et plusieurs autres partenaires, a organisé le 3 e Forum de l’économie circulaire de 2024, le 10 décembre, à Hanoï.

Cet événement a rassemblé de hauts responsables du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, des représentants des partenaires de développement, des ambassadeurs, des dirigeants d’entreprises majeures, ainsi que des membres d’organisations non gouvernementales, d’universités, d’instituts de recherche et des experts renommés dans le domaine de l’économie circulaire.

L'économie circulaire : une responsabilité partagée

Avec pour thème "Promouvoir l'économie circulaire au Vietnam : du plan à l'action", ce forum a proposé une session plénière et trois ateliers spécialisés. Il a dressé un panorama complet des orientations stratégiques, des politiques publiques et des initiatives innovantes pour stimuler l'économie circulaire au Vietnam, tout en mettant en lumière le rôle clé du secteur privé dans cette transition.

Lors de son discours inaugural, Trân Quý Kiên, vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, a souligné que l’économie circulaire est une mission transversale et une responsabilité collective. Tous les acteurs – autorités locales et nationales, ministères, secteurs, entreprises, organisations et citoyens – doivent s’engager activement. Le rôle de l’État est de catalyser les ressources nécessaires, telles que les financements, la recherche, le transfert technologique et la formation des compétences humaines. Pendant ce temps, les entreprises et les individus doivent être les moteurs de l’innovation et de la mise en œuvre de modèles économiques circulaires.

Le vice-ministre a également insisté sur l’importance du Plan d’action national pour l’économie circulaire, qui vise à encourager l’innovation, améliorer la productivité, promouvoir une culture de vie durable et créer de nouveaux emplois verts. Selon lui, ce forum constitue une opportunité idéale pour renforcer le dialogue avec les parties prenantes et accélérer la transition circulaire au Vietnam.

Il a appelé la communauté des entreprises vietnamiennes à jouer un rôle actif et à s’investir de manière responsable dans les initiatives circulaires, contribuant ainsi à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 2030.

Un cadre institutionnel et juridique ambitieux

Lors du forum, des partenaires nationaux et internationaux ont échangé sur les stratégies à adopter pour positionner le Vietnam comme un leader régional en matière d’économie circulaire, notamment à travers l’établissement d’un cadre institutionnel et juridique complet.

Nguyên Dinh Tho, Professeur associé et directeur de l’Institut de stratégie et de politique des ressources naturelles et de l’environnement, a décrit l’économie circulaire comme une approche novatrice pour transformer la gestion des ressources, la production et la consommation, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, les stratégies axées sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ne couvrent que 55% des émissions mondiales. L’économie circulaire peut s’attaquer aux 45% restants, particulièrement dans les secteurs matériaux tels que le ciment, le plastique, l’acier, l’aluminium et l’agroalimentaire.

Dans un contexte mondial marqué par des défis environnementaux urgents, il a souligné que l’économie circulaire offre des solutions concrètes pour gérer l’épuisement des ressources, réduire les déchets carbonés et promouvoir un développement durable.

Une vision partagée et des priorités claires

Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a identifié quatre priorités essentielles pour accélérer cette transition au Vietnam : intégrer l’écoconception et la conception circulaire dans les politiques publiques, avec des objectifs clairs et mesurables ; encourager l’innovation et renforcer la compétitivité pour adopter des pratiques durables ; focaliser les efforts sur des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’électronique, les plastiques, le textile et les matériaux de construction, tout en respectant les normes internationales ; et établir une gouvernance efficace et réduire les obstacles réglementaires pour soutenir l’innovation.

Elle a également souligné l’importance d’une approche collective, impliquant toute la société et plaçant les individus et l’équité sociale au cœur des efforts. Le renforcement de partenariats stratégiques, tels que l’Action nationale sur les plastiques et le Réseau de l’économie circulaire au Vietnam, est crucial pour transformer cette vision en réalité.

Ramla Khalidi a réaffirmé l’engagement du PNUD à soutenir le Vietnam dans ses réformes visant à construire une économie plus verte, circulaire et faiblement carbonée, apportant des bénéfices concrets pour un avenir durable.

