Promouvoir la connexion entre Long Thành et Hô Chi Minh-Ville

Photo : Tân Dat/CVN

L'atelier visait à discuter et proposer des solutions pour promouvoir la connectivité interrégionale, en partageant le rôle central du développement socio-économique entre une nouvelle Hô Chi Minh-Ville et Long Thành dans la province voisine de Dông Nai.

Cet événement a réuni des représentants des ministères et services concernés, des experts, des associations et des entreprises, afin de discuter des solutions pour le développement des infrastructures de connexion et de la planification urbaine de l'aéroport de Long Thành.

Pour une zone aéroportuaire moderne

Selon le comité d'organisation, Long Thành n'est pas seulement un aéroport international, mais devrait devenir une zone aéroportuaire moderne, véritable pôle de développement de la Région économique clé du Sud. Long Thành a pour ambition de devenir une zone aéroportuaire moderne, intégrant l'aéroport international aux zones urbaines, industrielles, logistiques, commerciales et de services environnantes. Cependant, en l'absence d'une connectivité synchrone et efficace, Long Thành risque de rester un simple aéroport de transport.

Selon les experts, si la connectivité, la logistique et l'industrie sont bien exploitées, cette zone urbaine connaîtra un fort développement, dépassant le périmètre de l'aéroport de Long Thành. Avec une planification et un développement adéquats, Long Thành et Hô Chi Minh-Ville pourraient devenir des villes emblématiques de l'Asie du Sud-Est.

L'atelier était organisé en deux sessions thématiques. La première était axée sur le perfectionnement des infrastructures et des liaisons routières entre Long Thành et Hô Chi Minh-Ville, avec des présentations de dirigeants de Dông Nai et de l'Université des transports de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des échanges multidimensionnels entre services de gestion et entreprises.

La deuxième session avait pour but de clarifier le potentiel, le modèle de développement et la promotion des valeurs intrinsèques de Long Thành, avec des présentations d'experts du Conseil consultatif des politiques, de l'Institut national d'architecture et de l'École de politique publique et de gestion (Fulbright School of Public Policy & Management), ainsi que des discussions ouvertes entre experts, associations et investisseurs.

L'aéroport de Long Thành en construction comme prévu

Photo : Tân Dat/CVN

S'exprimant lors de l'ouverture de l'atelier, Trân Xuân Toàn, rédacteur en chef adjoint du journal Tuôi Tre, a déclaré que grâce à la direction ferme du Premier ministre, le projet d'aéroport international de Long Thành était en construction comme prévu. Une étude de terrain a révélé que la plupart des éléments clés, tels que la tour de contrôle, le terminal de passagers et la piste 1, sont en construction conformément au calendrier. Les voies de raccordement et le réseau autoroutier de Long Thành - Dâu Giây sont également quasiment achevés. Selon le plan, le projet sera quasiment achevé d'ici fin 2025 et mis en service en 2026.

"Cependant, selon les organisateurs, la question plus importante que l'avancement des travaux est de savoir comment, une fois le projet mis en service, Long Thành pourra s'intégrer aux autres régions afin de maximiser son rôle de moteur de développement", a-t-il souligné.

Selon Trân Xuân Toàn, l'Assemblée nationale a approuvé, le matin du 27 juin, la politique d'investissement pour le projet de périphérique interrégional 4 et la création de zones urbaines satellites, dont la mise en service est prévue à partir de 2026, parallèlement à celle de l'aéroport de Long Thành. Il a indiqué que le comité d'organisation avait chargé des scientifiques, des experts en trafic et des experts en politiques publiques d'étudier des modèles de développement aéroportuaire réussis dans le monde, comme celui de Narita (Japon) ou les aéroports de Shanghai et de Pékin, afin de les transformer en pôles de développement régional.

"Avec la région de Long Thành, la question est de savoir comment profiter de la connexion avec Hô Chi Minh-Ville, le plus grand centre financier et commercial, du système portuaire et de la logistique du pays pour accélérer le développement. Nous devons renforcer nos liens non seulement avec les infrastructures de transport, mais aussi avec la logistique, la finance et l'industrie afin de maximiser l'efficacité des investissements et de créer une dynamique pour cette région économique clé du Sud", a-t-il expliqué.

Photo : VNA/CVN

Questions des institutions et politiques régionales

Parlant de l'importance de restructurer l'espace de la région du Sud-Est après la fusion administrative du pays, Truong Minh Huy Vu, directeur de l'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que dès le 1er juillet prochain, la nouvelle région du Sud-Est comprendrait essentiellement trois localités principales : Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Tây Ninh. La restructuration de cet espace de développement est très cruciale pour l'avenir.

Selon Truong Minh Huy Vu, le moteur du développement ne réside pas seulement dans l'aéroport, mais aussi dans la zone aéroportuaire urbaine, avec un investissement estimé à environ 40 milliards d’USD, reliant l'aéroport de Tân Son Nhât, le port maritime de Cái Mép-Thi Vai, le port maritime de Cân Gio, le système logistique...

S'interrogeant sur la capacité de Long Thành et de son pôle portuaire à devenir un moteur de développement pour l'industrie, la logistique et la transformation, Truong Minh Huy Vu a également souligné que l'Assemblée nationale venait d'approuver, ce matin-là, la politique de construction du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville, attirant ainsi des capitaux et renforçant l'attractivité des investissements.

Truong Minh Huy Vu a notamment évoqué le projet de la zone commerciale de 8.300 ha à Long Thành. "Lorsqu'une zone commerciale est associée à un port maritime ou à un aéroport, elle crée une forte dynamique. La difficulté réside dans la conception synchrone d'un trafic de connexion, le développement d'une chaîne de parcs industriels, de ceintures industrielles, de logistique, de données numériques…", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Truong Minh Huy Vu a également souligné que le défi des infrastructures routières menant à l'aéroport constitue un enjeu majeur. Hô Chi Minh-Ville révise actuellement les réseaux de métro et de chemin de fer reliant Long Thành. Il est nécessaire d'envisager la liaison ferroviaire entre Binh Duong, Thu Dâu Môt et Cân Gio... Il est essentiel de se concentrer sur les axes de communication de connexion.

En outre, Truong Minh Huy Vu a déclaré qu'il était nécessaire d'accorder une attention particulière à la connectivité institutionnelle et procédurale, en réformant les procédures afin d'éviter les retards et les dépassements budgétaires des grands projets. Il a proposé d'étendre le mécanisme spécial de la Résolution 98 de Hô Chi Minh-Ville à l'ensemble de la région du Sud-Est afin de favoriser la mise en œuvre rapide des infrastructures clés.

Moteur de la connectivité régionale

Selon Lê Hoàng Châu, président de l'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville, l'aéroport international de Long Thành joue un rôle essentiel dans le renforcement de la connectivité régionale. Il a souligné que le point fort de cette connexion est le projet de zone commerciale en cours de construction par la province de Dông Nai, à proximité de l'aéroport international de Long Thành, un projet qui devrait susciter de nombreuses aspirations et contributions au développement du pays.

Photo : NET/CVN

Selon les autorités de Dông Nai, le projet a été confié au Service des Finances pour en superviser la construction. Actuellement, le Service des finances a coordonné les travaux avec la Société des aéroports du Vietnam (ACV) pour finaliser le projet et poursuit les consultations d'experts avant sa soumission officielle au gouvernement. Le capital d'investissement total est estimé à environ 16 milliards d’USD, pour une superficie totale de près de 8.300 ha, répartie en quatre sous-zones fonctionnelles.

Lê Hoàng Châu a également déclaré qu'il était nécessaire de poursuivre les recherches pour étendre la superficie et l'échelle de cette zone de libre-échange, tout en favorisant les connexions avec le système portuaire maritime, augmentant ainsi l'efficacité de la chaîne logistique et créant une dynamique pour le développement économique régional.

Tân Dat/CVN