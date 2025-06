Vietnam Airlines

Deux projets d’infrastructure d’envergure à l’aéroport de Long Thành

À l’aéroport international de Long Thành (province de Dông Nai, Sud), la Compagnie générale de l'aviation du Vietnam (Vietnam Airlines) et ses filiales ont organisé le 15 juin la cérémonie de lancement de deux grands projets de services aéronautiques : le projet de fourniture de repas à bord n°1 et le Projet de construction et d’exploitation de services de maintenance d’avions n°1.

Le projet de fourniture de repas à bord n°1 et le projet de construction et d’exploitation de services de maintenance d’avions n°1 représentent un investissement total de près de 1.800 milliards de dôngs, menés respectivement par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée des repas aériens du Vietnam (VACS) et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de l’ingénierie aéronautique (VAECO), toutes deux filiales clés de Vietnam Airlines.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Ces infrastructures s’inscrivent dans le cadre du sous-projet n°4, dédié aux services aéronautiques de l’aéroport de Long Thành, une zone planifiée pour accueillir des activités telles que la maintenance d’avions, les services au sol, la restauration à bord, la logistique et l’ingénierie aéronautique. L’objectif est de construire un écosystème intégré, moderne et conforme aux normes internationales, à la hauteur du futur hub de transit aérien du Vietnam.

À cette occasion, Lê Đức Cảnh, directeur général adjoint, a déclaré : “En tant que pionnier et entreprise pilier de l’aviation vietnamienne, Vietnam Airlines s’engage activement dès les premières étapes dans la construction et le développement de l’aéroport de Long Thành. Grâce à un écosystème de services comprenant la restauration, la maintenance technique, l’exploitation au sol et l’approvisionnement en carburant, Vietnam Airlines mobilisera toutes ses ressources, son vaste réseau aérien, les compagnies membres de l’alliance SkyTeam ainsi que des partenaires stratégiques pour faire de Long Thành un centre de transit aérien majeur en Asie”.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Le projet de fourniture de repas à bord n°1, piloté par VACS, sera implanté sur le terrain E-09 d’une superficie de 30.646 m², avec un investissement initial estimé à environ 687 milliards de dôngs. Dans sa première phase, l’usine aura une capacité de 20.000 repas/jour, extensible à 40.000 repas/jour selon le développement de l’aéroport.

La chaîne de production et de conservation des aliments répond à des normes internationales strictes, compatibles avec les standards des compagnies aériennes 5 étoiles, et intègre des systèmes de gestion certifiés ISO 45001:2018, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015… VACS disposera en particulier d’un espace de cuisine HALAL de 1.672 m², entièrement séparé et en circuit fermé.

En plus de servir Vietnam Airlines, VACS prévoit de proposer ses services aux compagnies aériennes nationales et internationales opérant à Long Thành, qui est destiné à devenir un hub régional.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

En parallèle, le projet d’investissement dans la construction et l’exploitation de services de maintenance d’avions n°1 de VAECO sera construit sur le terrain E-01 d’une superficie de 45.525 m², pour un investissement de plus de 1.100 milliards de dôngs dans sa première phase. Il s’agit d’un complexe technique intégré, comprenant un hangar capable d’accueillir deux avions gros porteurs (code E) et deux avions monocouloirs (code C) simultanément, ainsi que des ateliers, zones techniques, entrepôts et systèmes auxiliaires. Sa capacité de maintenance est estimée à 250.000 heures/homme par an, soit environ 120 à 150 opérations de maintenance d’avions par an.

Le projet devrait être achevé en même temps que l’ouverture commerciale de l’aéroport de Long Thành. Il deviendra alors l’un des centres techniques aéronautiques les plus modernes du Vietnam, offrant des services de maintenance en ligne et en base pour des appareils tels que les Airbus A320, A321, A350 et les Boeing 787…

Auparavant, VIAGS, autre filiale de Vietnam Airlines, avait lancé un projet de réparation et de maintenance des équipements au sol à Long Thành. L’ensemble de ces projets stratégiques illustre la vision d’investissement intégrée et cohérente de Vietnam Airlines dans l’écosystème de services de cet aéroport clé, en complément des centres existants à Nội Bài, Đà Nẵng et Tân Sơn Nhất.

VACS et VAECO, deux des entités principales de Vietnam Airlines

VACS et VAECO sont deux des entités principales de Vietnam Airlines, partenaires de longue date dans le processus de modernisation du secteur aérien vietnamien.

Fondée en 1993, VACS est aujourd’hui le principal fournisseur de repas à bord au Vietnam, opérant actuellement à Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, et prochainement à Long Thành, avec une capacité de 10 millions de repas par an. Grâce à sa qualité constante et sa capacité de réponse, elle est le partenaire de confiance de plus de 58 compagnies aériennes et entreprises internationales.

Créée en 2006 sur la base des anciens centres de maintenance A75 et A76, forts de 50 ans d’expérience, VAECO dispose d’un réseau de maintenance technique étendu dans les aéroports majeurs du pays et détient des certifications strictes des autorités américaines et européennes. Elle assure la sécurité de la flotte de Vietnam Airlines et se positionne progressivement comme un centre MRO (maintenance, réparation, révision) de premier plan dans la région.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Le lancement simultané des projets de VACS et VAECO à Long Thành témoigne clairement de l’engagement de Vietnam Airlines à participer activement aux projets nationaux d’envergure, non seulement en tant qu’opérateur aérien mais également comme acteur d’infrastructures techniques et de services, avec une forte responsabilité sociétale.

Alors que l’aéroport de Long Thành s’apprête à entrer en phase d’exploitation, ces projets d’infrastructures constituent une composante essentielle d’un écosystème aérien complet, performant et conforme aux normes internationales,du repas à bord, à la maintenance technique au sol.

Phuong Mai/CVN