Long Thành en passe de rejoindre la prochaine génération de méga-aéroports d'Asie

Dans un récent article de blog intitulé "Le club des 100 millions : l'essor des méga-aéroports", publié sur son site web, OAG souligne l'influence croissante des aéroports émergents en Asie.

Actuellement en construction, l'aéroport de la province méridionale de Dông Nai devrait faire partie des nombreux nouveaux entrants dans le club des 100 millions au cours de la prochaine décennie, ce qui transformerait l'industrie mondiale du transport aérien.

Actuellement, seuls cinq aéroports dans le monde accueillent plus de 100 millions de passagers par an. Parmi ces aéroports figurent Atlanta et Dallas/Fort Worth aux États-Unis, Dubaï aux Émirats arabes unis, Tokyo Haneda au Japon et Londres Heathrow au Royaume-Uni.

Long Thành est en cours de développement sur un site de 5.000 ha, avec un investissement total de 336.000 milliards de dôngs (13 milliards de dollars américains) pour remplacer la capacité de l'aéroport de Tân Son Nhât de Hô Chi Minh-Ville, déjà surchargé.

La construction de l'aéroport se déroulera en trois phases. La première devrait être achevée d'ici 2026. Une piste, un terminal passagers et des installations annexes seront construits au cours de cette phase, avec une capacité de 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an.

Lors de la deuxième phase, la capacité sera portée à 50 millions de passagers et 1,5 million de tonnes de fret d'ici 2035. Lors de la troisième phase, l'aéroport atteindra sa pleine capacité prévue de 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret d'ici 2050.

D'autres aéroports pourraient rejoindre le club des 100 millions, notamment l'aéroport Changi de Singapour, l'aéroport international de Hong Kong (Chine), l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok et l'aéroport international d'Incheon de Séoul.

L'OAG a également déclaré que les gouvernements asiatiques considèrent ces plateformes aéronautiques comme des catalyseurs pour les investissements étrangers et nationaux, le tourisme et l'emploi, ajoutant que les aéroports asiatiques seront bien placés pour répondre à la forte demande de transport aérien national et international en Asie, stimulée par une croissance économique rapide, l'essor de la classe moyenne et l'urbanisation.

