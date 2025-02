Le secteur du tourisme prospère après les vacances du Têt

Photo : VNA/CVN

Les vacances de neuf jours du Nouvel An lunaire du Serpent, accompagnées de conditions météorologiques favorables, ont dynamisé les activités touristiques dans tout le pays. Les touristes ont privilégié des destinations culturelles et patrimoniales telles que Hô Chi Minh-Ville, Dà Lat, Nha Trang, Phu Quôc, Dà Nang, Vung Tàu, Hanoï, Mui Ne, Hôi An et Sa Pa. Par ailleurs, le tourisme en petits groupes et l’auto-organisation des voyages ont continué à croître.

Hô Chi Minh-Ville a accueilli 2,1 millions de visiteurs (+16,7% par rapport à la même période de l’année dernière), générant 7.690 milliards de dôngs (+17,4%). Hanoï a enregistré 1 million de touristes (+6%), avec des revenus de 3.530 milliards de dôngs (+7,85%). Quang Ninh a attiré 969.000 visiteurs (+21%) et généré 2.665 milliards de dôngs (+71%), tandis que Bà Ria-Vung Tàu a accueilli 869.433 visiteurs (+27,09%), avec un revenu de 558,4 milliards de dôngs (+23,78%).

Photo : VNA/CVN

Le taux d'occupation hôtelière a été élevé, avec 90-95% à Sa Pa, 73,4% à Kiên Giang, 65% à Hô Chi Minh-Ville, 63% à Huê et 62 % à Phu Yên.

Les touristes étrangers ont afflué dans plusieurs localités : Quang Ninh (228.700 visiteurs), Dà Nang (plus de 228.000), Quang Nam (157.000), Hanoï (142.000) et Hô Chi Minh-Ville (87.358). Cette croissance est attribuée aux politiques de visas assouplies et aux efforts de promotion touristique.

Les agences de voyages majeures telles que Hanoitourist, Saigontourist, Vietravel et Benthanhtourist ont développé de nouvelles offres attractives, exploitant les spécificités régionales et favorisant des itinéraires combinés pour maximiser les revenus du Têt.

Les croisières ont également stimulé le tourisme, avec Dà Nang recevant les navires Crystal Symphony et Silver Dawn (1.800 touristes américains et britanniques), et Quang Ninh accueillant quatre paquebots internationaux transportant 6.000 touristes et 4.000 membres d’équipage.

En somme, le Têt 2025 a marqué une période de prospérité pour le tourisme vietnamien, avec une grande affluence, une sécurité maintenue et des perspectives prometteuses pour l’année à venir.

VNA/CVN