Vietnam : la nouvelle escale incontournable du tourisme de croisière

>> Le tourisme de Quang Ninh entame l’année sur un rythme de croisière

>> Dà Nang et Quang Ninh accueillent de premiers visiteurs étrangers le premier jour du Nouvel An lunaire

Photo : VNA/CVN

Doan Thi Thanh Trà, directrice générale adjointe de l'agence de voyages Saigontourist, a indiqué que dès le début de l'année, la société avait accueilli cinq navires de croisière internationaux faisant escale dans les ports vietnamiens.

En janvier, ainsi qu'au Têt de l'Année du Serpent, Saigontourist a reçu 19.800 touristes internationaux à bord de ces navires. Parmi eux, le Celebrity Solstice de la compagnie Royal Caribbean Cruise Lines a transporté 3.000 passagers en provenance des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et d'Australie, réalisant trois escales au Vietnam, à Ha Long, Chân Mây et Phu My. Par ailleurs, 5.800 passagers à bord du Spectrum of the Seas ont accosté aux ports de Phu My et de Chân Mây.

Le 6 février, la société Tân Cang Saigon a accueilli le Norwegian Spirit (battant pavillon bahamien) au port international de Cam Ranh, avec à son bord 2 000 croisiéristes venus découvrir la province de Khanh Hoa. Selon le calendrier, d'ici avril, cette province prévoit l'arrivée de neuf croisières supplémentaires, totalisant 14.650 passagers.

Un segment en plein essor

Le tourisme de croisière vietnamien attire non seulement des visiteurs internationaux, mais aussi un nombre croissant de touristes nationaux. Saigontourist exploite le navire Anthem of The Seas dans les deux sens, offrant aux Vietnamiens l'opportunité de découvrir une véritable "ville flottante de luxe" avec l'itinéraire Singapour-Penang-Phuket. Lors des dernières vacances du Têt, les deux voyages organisés par la compagnie étaient complets.

Le tourisme de croisière est un segment en plein essor, avec la participation de nombreuses grandes compagnies telles que Royal Caribbean, MSC Croisières et Costa Cruise. L'intégration du Vietnam dans leurs itinéraires permet non seulement de diversifier les sources de clientèle, mais aussi d'attirer des visiteurs internationaux à fort pouvoir d'achat. Des destinations comme la baie de Ha Long, l'île de Phu Quôc, Nha Trang ou encore Côn Dao ne se distinguent pas seulement par leurs paysages spectaculaires, mais également par leur riche patrimoine culturel et historique.

Selon le Dr Nguyên Anh Tuân, directeur de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme, l'économie bleue du Vietnam offre de nombreux avantages pour capter ce segment de visiteurs grâce à sa situation géographique stratégique sur les routes maritimes régionales.

Avec 3.260 km de côtes, plus de 4.000 îles, des récifs coralliens, de nombreuses baies pittoresques et de superbes plages, le Vietnam dispose également de ports en eau profonde capables d'accueillir de grands navires. Cette infrastructure lui permet de renforcer sa position en tant que destination de choix pour le tourisme de croisière international.

Situé sur une route maritime commerciale dynamique reliant de nombreux pays, le Vietnam bénéficie d'une reprise vigoureuse et d'un développement impressionnant du tourisme de croisière.

Développer une stratégie cohérente

La stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l'horizon 2020, avec une vision à 2030, a identifié le tourisme maritime et insulaire comme une priorité majeure.

Le Vietnam peut-il devenir la nouvelle métropole du tourisme de croisière en Asie ? La réponse repose sur sa capacité à exploiter pleinement ce potentiel.

Selon les experts, le Vietnam doit développer une stratégie cohérente en dotant ses principales villes côtières d'infrastructures portuaires spécialisées pour améliorer ses capacités d'accueil et ses services logistiques. Parallèlement, la simplification des formalités d'immigration, la création de circuits courts alliant culture, gastronomie et divertissements haut de gamme, ainsi que le renforcement de la promotion touristique sur les canaux internationaux, seront essentiels pour améliorer l'image du Vietnam et prolonger la durée de séjour des visiteurs.

Le tourisme de croisière au Vietnam dispose d'un formidable potentiel de croissance. S'il est exploité efficacement, il contribuera à positionner le pays sur la carte mondiale du tourisme et à en faire un moteur du développement économique durable.

VNA/CVN