Revenus du tourisme pendant le Têt estimés à environ 7.690 milliards de dôngs

Plus précisément, on estime que Hô-Chi-Minh-Ville a accueilli plus de 87.000 visiteurs internationaux pendant le Têt traditionnel du Serpent, soit une augmentation de 16,5% par rapport à la même période en 2024. Les zones culturelles et touristiques ainsi que des attractions et des lieux de divertissement dans Hô Chi Minh-Ville ont servi environ 2,1 millions de visiteurs, soit une augmentation de 16,7% par rapport à la même période en 2024.

Les établissements d'hébergement ont également reçu environ 150.000 arrivées, soit une augmentation de 11%. Le taux d'occupation des chambres est estimé à environ 65%, en hausse de 44,4%, et les revenus du secteur touristique sont estimés à environ 7.690 milliards de dôngs, en hausse de 17,4% par rapport à la même période en 2024.

Selon les rapports préliminaires des entreprises de voyage, pour obtenir les résultats ci-dessus, les préparatifs pour servir les touristes ont été mis en œuvre très tôt, dès les derniers mois de 2024. Les entreprises du secteur ont lancé de nombreux nouveaux produits touristiques avec des prix compétitifs et de nombreuses politiques préférentielles telles que des cadeaux, des bons d'achat, des réductions pour les clients payant par carte bancaire ou pour l’inscription anticipée ou de groupes, etc.

Divers produits touristiques

Les agences de voyages ont également lancé de nombreuses offres touristiques nouvelles, diversifiées et attractives à Hô Chi Minh-Ville : le circuit de printemps dans la ville de Thu Duc, le printemps sur le quai Binh Dông, la célébration du Têt avec des célébrités, et des tours organisés précédant Têt 2025 "du quai de Binh Dông à la zone urbaine de Phu My Hung en bus impérial", "le 1er arrondissement - Couleurs nocturnes", "Profiter du fleuve de Saigon en bus fluvial", "Découvrir Hô Chi Minh-Ville de nuit en bus impérial", "tour à vélo - Une journée paisible au pays de l'acier de Cu Chi", etc.

Également d’autres tours dans les villes et provinces du delta du Mékong: "Visite du village centenaire des fleurs de Sa Dec (Dông Thap)", "le village des fleurs de Cho Lach (Bên Tre)"...

Selon les agences de voyage, les neuf jours de vacances du Nouvel An lunaire du Serpent créent des conditions favorables pour que les touristes participent à des circuits de courte et longue durée, profitant de la nouvelle tendance de voyages en voiture dans les villes et provinces voisines par des autoroutes telles que Bà Ria- Vung Tàu, Phan Thiêt (Binh Thuân), Nha Trang (Khanh Hoa), Da Lat (Lâm Dông), Cân Tho (delta du Mékong)....

Mais également en train et en avion vers les provinces et villes du Nord, du Sud et des hauts plateaux du Centre, Côn Dao (Bà Ria-Vung Tàu), Da Nang, Hôi An (Quang Nam), Phu Quôc (Kiên Giang), Quy Nhon (Binh Dinh), Phu Yên....Les touristes ont tendance à voyager en petits groupes, en famille ou avec des amis.

Les circuits de villégiature haut de gamme et les circuits pratiques (combinaison de billets d'avion et d’hôtels haut de gamme) sont choisis par de nombreux clients à l’occasion du Têt traditionnel de cette année.

En raison du prix élevé des billets d'avion nationaux, les touristes sont enthousiasmés par les projets de voyages à l'étranger dans des pays aux prix compétitifs, notamment la Thaïlande et la Chine. En outre, des destinations traditionnelles telles que Singapour, le Japon, la République de Corée, l’Europe et les États-Unis continuent d’être choisies par les clients.

De nombreuses activités pendant le Têt

Durant le Nouvel An lunaire du Serpent, de nombreuses activités culturelles et touristiques sont organisées pour servir les habitants locaux et les touristes, notamment le marché aux fleurs de printemps "Trên bên, duoi thuyên" (Sur le quai et en bateau), la rue des fleurs de l’Amitié, la rue florale Nguyên Huê, etc. Du 27 janvier au 2 février en particulier, la rue florale Nguyên Huê a accueilli près de 1,2 million de visiteurs à l'occasion de la Nouvelle Année du Serpent.

En outre, les zones de divertissement de la région comme le parc culturel de Dâm Sen, la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên, le site des vestiges des tunnels de Cu Chi ou encore la fête des fleurs de printemps de Phu My Hung ont attiré un grand nombre de visiteurs.

Par ailleurs, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam et le Club du tourisme des jeunes entrepreneurs du Vietnam ainsi que d’autres unités connexes ont organisé le programme “Printemps l'amour” pour environ 3.000 orphelins, enfants handicapés et enfants en difficulté à Hô Chi Minh-Ville et dans certains provinces et villes voisines, permettant de mobiliser des ressources sociales pour prendre soin des enfants afin qu’ils puissent célébrer le Têt traditionnel national avec bonheur, en santé et en sécurité.

Grâce à cela, ils ont pu participer aux activités printanières à travers des jeux folkloriques pour sensibiliser aux valeurs culturelles et aux valeurs traditionnelles du Têt vietnamien. Grâce au programme, les enfants ont reçu un cadeau et ont participé à de nombreuses activités telles que la visite du site historique des tunnels de Cu Chi et des ateliers amusants et enrichissants à la ferme de Dât Thep. Le coût total de mise en œuvre de ce programme est d’environ deux milliards de dôngs.

Texte et photos : Tân Dat/CVN