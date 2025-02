À Lào Cai, plongée dans l’atmosphère particulière des marchés du Têt

Dans les régions montagneuses du Nord-Ouest, les marchés du Nouvel An sont une tradition culturelle essentielle pour les communautés ethniques locales. Tous les ans, les habitants des villages les plus reculés se donnent rendez-vous au marché, toute affaire cessante. Ces marchés printaniers ne sont pas seulement des lieux d’achats pour les célébrations du Têt, mais aussi des espaces de partage culturel et des points de rencontre pour les jeunes couples.

>> Marchés du Têt, beauté de la culture traditionnelle vietnamienne

>> Marchés du Têt, où se trouve l’âme de la campagne

Photo : Phuong Mai/CVN

Le marché de Bac Hà, dans le district éponyme de la province de Lào Cai, est l’un des plus emblématiques de la région. Pendant le Têt, il devient particulièrement vivant et enchanteur, grâce aux teintes éclatantes des fleurs de pêcher et de prunier, des feuilles de phrynium, de la viande séchée et des baguettes rouges... des produits traditionnels du Nouvel An que les minorités ethniques locales apportent avec fierté.

Dès l’aube, alors que les montagnes sont encore enveloppées de brume, les villageois se hâtent vers le marché, impatients de retrouver la foule. Dans l’écrin blanc des fleurs de prunier et de pêcher, et le jaune éclatant des champs de maïs, les habits colorés des différentes ethnies dessinent une toile vivante et multicolore, typique de la beauté de ces régions montagneuses du Nord-Ouest.

Depuis plus de 20 ans, chaque année, Châu Seo Chin apporte ses bâtonnets d'encens à vendre. Cet encens, indispensable au Têt des Mông, incarne un savoir-faire ancestral. "Je veux tout vendre au plus vite et gagner de l’argent pour acheter des produits de Têt et des cadeaux pour mes enfants", confie-t-il.

Lèng Thi Vui, elle, a observé longuement les bâtonnets d’encens de Châu Seo Chin et a décidé de lui en acheter. "Tout le monde veut aller au marché du Têt, qui est bien plus animé que les marchés ordinaires. Quand on achète de bâtonnets d’encens, on ne doit jamais marchander, sinon les ancêtres ne l’approuveraient pas", partage-t-elle.

Le marché de Bac Hà a lieu chaque dimanche matin, mais il se tient également pendant les derniers jours de l'année et les premiers jours du Nouvel An. Au-delà des étals dédiés aux préparatifs du Têt, il attire également les visiteurs par ses spectacles artistiques, véritables reflets de la culture des montagnes. Pham Thanh Son, un touriste venu de la province de Bac Ninh, apprécie beaucoup.

"C’est avec un grand bonheur que je suis allé au marché de Bac Hà. Les habitants sont tellement accueillants et chaleureux !... Que ce soit pour manger ou faire des courses, tout ici est empreint de simplicité et de sincérité. Malgré la météo un peu humide, la musique et les chants emplissent l’air, et chacun ressent une joie profonde et partagée", dit-il.

Ta Phoi - Hop Thành, un lieu vibrant, animé et haut en couleur

Situé en périphérie de la ville de Lào Cai, à la frontière des communes éponymes, le marché culturel de Ta Phoi - Hop Thành attire une foule nombreuse, composée de membres des ethnies locales, mais aussi de visiteurs vietnamiens et étrangers. Pendant les derniers jours de l’année ou au début du Nouvel An, c’est un lieu vibrant, animé et haut en couleur. Il se distingue des autres marchés par l’apparition de produits qui ne sont disponibles qu’à cette période de l’année.

Dès l’aube, Vàng Thi Vê, de l’ethnie Giay, s’y rend avec son panier débordant de gâteaux de riz, de maïs et de sésame de formes et couleurs différentes … "Je les ai faits moi-même, ces gâteaux. J'ai commencé hier et j'ai veillé toute la nuit pour les terminer à temps et pouvoir les vendre aujourd’hui. D'habitude, je n'ai pas le temps de les faire, car je suis trop occupée par les travaux agricoles", confie-t-elle.

Assise près de Vàng Thi Vê, Nông Thi Liên, une septuagénaire vêtue d’un haut à emmanchures ouvertes et coiffée d’un foulard traditionnel propose également des produits faits maison, comme de la farine de cardamome utilisée pour la préparation des banh chung noirs, des gâteaux de riz soufflé ainsi que des bâtonnets d’encens.

"L'encens, je l’ai fabriqué moi-même, avec de la poudre spéciale et des bâtons faits de branches de prunier. L'encens des Giay est plus gros que celui des Kinh. Quand je viens vendre, je mets toujours un bâton allumé pour que les passants voient qu'il brûle bien", explique-t-elle.

Photo : CTV/CVN

Au marché de Ta Phoi - Hop Thành, une zone est spécialement dédiée aux trésors des montagnes. On y trouve des fleurs de bananier rouge, des orchidées sauvages, ou encore des champignons reishi et du panax pseudoginseng. Ce marché, bien plus qu'un simple lieu d'échange pour les habitants locaux, attire également de nombreux résidents des régions avoisinantes. Bien qu’elle habite loin, Trân Thi Thuy ne manque jamais une occasion de se rendre au marché chaque semaine, et plus particulièrement au moment du Nouvel An, où elle y va avec toute sa famille.

"Ici, le marché est déjà animé en temps normal, mais il devient bien plus fréquenté pendant le Têt, notamment parce qu'on y trouve davantage de produits. Contrairement aux marchés du centre-ville, où l’on rencontre principalement des Kinh, ici ce sont avant tout les minorités ethniques", note-t-elle.

Le marché de Ta Phoi - Hop Thành offre également l’occasion de découvrir la culture et l'art des différentes ethnies de Lào Cai. Ce marché, qui est le seul de ce type en plein cœur de la ville, fait bien plus que stimuler l’économie locale, il revêt une grande valeur culturelle. Ainsi, les visiteurs, savourant pleinement chaque instant, repartent souvent avec des souvenirs inoubliables…

VOV/VNA/CVN