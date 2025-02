Programmes promotionnels de Saigontourist

Plusieurs unités membres du groupe Saigontourist proposent un plan de promotion spécial, valable jusqu’au 31 mars, avec des réductions allant jusqu’à 60% sur l’hébergement, la restauration et les services associés aux conférences et festivités du Nouvel An 2025.

Photo : Saigontourist/CVN

L’hôtel Rex Saigon propose des avantages exclusifs pour les séjours de cinq nuits consécutives ou plus avec son forfait promotionnel "Long Stay", disponible sur son site officiel. Ce forfait inclut une prise en charge ou un retour à l’aéroport gratuit, d’une valeur de 1,27 million de dôngs (environ 50 USD), 15% de réduction sur les menus à la carte, 30% sur les services de blanchisserie, l’utilisation gratuite du minibar pour certains produits, ainsi qu’un massage de 15 minutes au Rex Health Club.

Offres alléchantes

Le Majestic Saigon offre le forfait "Expérience dans les hôtels patrimoines 5 étoiles" au prix de 4,5 millions de dôngs pour deux personnes, comprenant une nuit en chambre Colonial City Deluxe, un buffet petit-déjeuner, et un service de navette gratuite depuis ou vers l’aéroport dans un rayon de 7 km.

À l’hôtel Continental Saigon, les clients séjournant sept nuits ou plus bénéficient d’une réduction de 10% sur le tarif des chambres et d’une navette gratuite depuis l’aéroport.

Le Kim Dô lance des chambres à partir de 1,5 million de dôngs pour une simple et 1,8 million pour une double, avec des réductions de 10% sur les frais de salle de conférence et de banquet, de 15% sur les services de navette et de blanchisserie.

Les chambres de l’Oscar Saigon coûtent entre 1,21 et 2,4 millions de dôngs pour une simple, et entre 1,33 et 2,6 millions pour une double.

L’hôtel Dê Nhât applique des chambres à partir de 1,1 million de dôngs/nuit, accompagnées d’un service de navette gratuit, d’une salle de réunion gratuite pendant une heure, d’une réduction de 10% au restaurant Hoa Viên et d’un repas inclus (déjeuner ou dîner) par personne et par jour.

Le Village touristique de Binh Quoi propose le combo "Expérience de vacances vertes du week-end" pour 999.000 dôngs par personne, incluant une excursion en canot autour de la péninsule de Thanh Da, un buffet à Binh Quoi 1, et une nuit en bungalow à Binh Quoi 2 avec petit-déjeuner et déjeuner familial inclus.

Dans le Sud, les hôtels affichent également des tarifs attractifs : à partir de 900.000 dôngs au Saigon-Vinh Long (Vinh Long), 1,1 million de dôngs au Saigon-Rach Gia (Kiên Giang) et à partir de 1,14 million de dôngs au Saigon-Phu Quôc (Kiên Giang).

Au Centre, des hôtels tels que Saigon - Ninh Chu, Yasaka Saigon - Nha Trang, Saigon - Phu Yên, et Saigon - Dà Lat offrent jusqu’à 60% de rabais sur les chambres, avec des offres similaires sur certains services. Dans le Nord, l’hôtel Saigon - Phu Tho offre 50% de réduction sur les chambres Deluxe et jusqu’à 60% sur les Suites.

Les chambres du Majestic Mong Cai (Quang Ninh) sont à 850.000 dôngs/nuit pour deux personnes et les tarifs au Saigon - Ban Giôc Resort (Cao Bang) varient de 850.000 à 1,35 million de dôngs par nuit.

Services de restauration

Dans le Sud, le Rex Saigon propose un combo de bières vietnamiennes au prix de 399.000 dôngs par personne. Le Majestic Saigon organise un buffet de fruits de mer barbecue tous les samedis soirs au Sky Bar pour 1,2 million de dôngs par adulte, avec boissons incluses tout au long du banquet. Le Continental Saigon offre une chambre pour lune de miel pour les réservations de mariage comprenant plus de 30 tables.

Photo : Saigontourist/CVN

L’hôtel Kim Dô applique des tarifs de banquets de mariage à partir de 5,5 millions de dôngs par table, avec une nuit gratuite dans la chambre nuptiale. L’Oscar Saigon lance un programme "Happy Hour", offrant une réduction de 10% sur le menu à la carte et de 15% sur les boissons entre 15h00 et 17h00. Le Dê Nhât accorde 20% de remise sur la location de salles de conférence. Le Dông Khanh lance diverses promotions pour les banquets de réunions, fêtes de fin d’année et célébrations du Nouvel An.

L’hôtel Thiên Hông met en avant un buffet végétarien avec une offre spéciale : un billet offert pour l’achat de 10 billets ou plus, accompagné de li xi (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges) pour le Nouvel An. Le Village touristique de Binh Quoi organise un programme "Banquet de printemps" à travers toutes ses unités membres.

Dans le Centre, des hôtels comme Saigon - Ban Mê proposent des forfaits promotionnels d’une valeur comprise entre 1,88 million et 10,88 millions de dôngs, pour des groupes de 40 à 400 personnes.

Au Nord, l’hôtel Saigon - Phu Tho offre des banquets de mariage à partir de 250.000 dôngs par personne, avec un lingot d’or 9999 offert pour les réservations de 60 tables ou plus, ainsi que des services gratuits d’animateurs, chanteurs et musiciens.

Enfin, l’hôtel Saigon - Ha Long applique des forfaits de fête de mariage avec des promotions bronze, platine, or et diamant, incluant des bons cadeaux pour des séjours de trois jours et deux nuits dans d’autres complexes hôteliers à Dà Lat, Mui Né, Phu Quôc ou Mong Cai.

Pour plus de détails sur ces offres, consultez le site web: www.saigontourist.com.vn

Tân Dat/CVN