Près de 2,1 millions de visiteurs internationaux au Vietnam en janvier

En janvier, le Vietnam a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 18,5% par rapport au mois précédent et de 36,9% en glissement annuel, selon l’Office général des statistiques. Parmi ces arrivées, 86,8% ont été effectuées par voie aérienne, 11% par voie routière et 2,2% par voie maritime.

Les revenus du tourisme en janvier sont estimés à 5,1 billions de dôngs, soit une augmentation de 17,3% par rapport à la même période de l'année dernière, stimulée par une forte demande de voyages nationaux et internationaux à l'occasion du Nouvel An.

Certaines localités ont enregistré une hausse significative des recettes touristiques : Khanh Hoa (+36,6%), Dà Nang (+21%), Hô Chi Minh-Ville (+17%), Cân Tho (+16%), Hanoï (+14,8%) et Quang Ninh (+14,7%).

Pendant les vacances du Têt, plusieurs destinations ont connu une augmentation marquée du nombre de visiteurs internationaux : Quang Nam (157.000 visiteurs, +40%), Hue (60.170 visiteurs, +33%), Dà Nang (228.000 visiteurs, +29%), Hô Chi Minh-Ville (87.358 visiteurs, +16,%) et Hanoï (142.000 visiteurs, +15,8%).

D’après l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), l'essor continu du tourisme international s'explique par une politique de visas assouplie, des stratégies marketing ciblées et performantes, ainsi que par les efforts conjugués des acteurs locaux et des entreprises pour diversifier l'offre et promouvoir les destinations.

En 2025, le Vietnam ambitionne d’accueillir 22 à 23 millions de touristes internationaux. En 2024, le pays a enregistré plus de 17,5 millions d’arrivées, soit une hausse de 39,5% par rapport à 2023. La République de Corée est restée le premier marché émetteur avec 4,5 millions de visiteurs (25,98 % du total), suivie de la Chine avec 3,7 millions d’arrivées.

