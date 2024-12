La baie de Ha Long affirme ses valeurs mondiales exceptionnelles

Le chef du Comité de gestion de la baie de Ha Long, Vu Kiên Cuong, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information sur le travail de protection et de promotion des valeurs mondiales en termes de la géologie, de la géomorphologie, de la biodiversité et de l'histoire culturelle de la baie de Ha Long, premier patrimoine au Vietnam à être reconnu par l'UNESCO.

"Le patrimoine naturel est un bien inestimable et irremplaçable, non seulement d'une nation mais aussi de l'humanité. Depuis la reconnaissance de la baie de Ha Long comme patrimoine naturel mondial, en 1994, la province de Quang Ninh (Nord) met en œuvre de nombreuses solutions pour la gérer, la préserver et protéger son environnement et son paysage patrimonial".

C’est ce qu’a déclaré Vu Kiên Cuong, chef du Comité de gestion de la baie de Ha Long, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information sur le travail de protection et de promotion des valeurs mondiales en termes de la géologie, de la géomorphologie, de la biodiversité et de l'histoire culturelle du patrimoine, à l'occasion du 30e anniversaire de la baie de Ha Long, premier patrimoine au Vietnam à être reconnu par l'UNESCO comme patrimoine naturel mondial pour la première fois (17 décembre 1991 - 17 décembre 2024).

Quang Ninh a créé le Comité de gestion de la baie de Ha Long ; promulgué des résolutions, des directives, des règlements, des plans de gestion globale de la baie de Ha Long adaptés à chaque étape. La province a mis en œuvre de nombreuses solutions drastiques et synchrones pour prévenir et contrôler la pollution de l'environnement telles que la relocalisation des ménages de pêcheurs pour vivre à terre ferme, l'interdiction de pêches dans la zone de protection absolue, l’arrêt des activités de chargement et de déchargement, de transport de marchandises, la promotion du programme "Baie de Ha Long sans déchets plastiques"...

La province met l’accent sur l’application de solutions scientifiques et technologiques dans le domaine environnemental, contribuant ainsi à réduire la pollution et à protéger les ressources naturelles. Parallèlement, elle renforce la coopération internationale avec l'UNESCO, l'Organisation internationale pour la conservation de la nature, l'Agence japonaise de coopération internationale, le groupe pétrolier australien Santos… pour attirer de nombreux projets sur la gestion, la conservation et la protection de l’environnement de la baie de Ha Long.

Évaluant l’efficacité de ces solutions en termes de conservation patrimoniale et d’aspects économiques, Vu Kiên Cuong a précisé que cela était reconnu et confirmé par de nombreux titres consécutifs décernés à la baie de Ha Long.

En termes d'efficacité économique, le titre de patrimoine naturel mondial de la baie de Ha Long est comme un aimant qui attire les touristes nationaux et internationaux, ouvrant une opportunité en or pour Quang Ninh dans le développement socio-économique, en particulier l'industrie touristique. Les revenus du tourisme ont permis de promouvoir le développement de nombreuses autres industries et domaines. Entre 1996 et décembre 2024, les droits d'entrée à la baie de Ha Long ont rapporté des recettes de plus de 8.608 milliards de dôngs (338,87 millions d'USD).

En 2023, le Comité du patrimoine mondial a approuvé l'ajustement des limites de la baie de Ha Long pour inclure l'archipel de Cat Bà (Hai Phong), ce devenant ainsi le premier site du patrimoine mondial interprovincial du Vietnam.

Les deux localités, selon Vu Viêt Cuong, doivent promouvoir des activités de recherche scientifique qui constitueront une base importante pour qu'elles puissent planifier des stratégies et des solutions efficaces dans la gestion, la conservation et la promotion durable du patrimoine, dans la mise en lumière de nombreuses autres valeurs de la zone patrimoniale de la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà.

Les deux localités doivent intensifier les campagnes de communication et d’éducation sur les valeurs patrimoniales et l’importance de protéger l’environnement, les ressources naturelles et l'écosystème. Les populations locales, les touristes et les entreprises ayant des activités socio-économiques dans et autour de la zone patrimoniale doivent clairement comprendre leurs responsabilités, a-t-il conclu.

