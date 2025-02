À Bac Ninh, errance au marché des mondes de la clarté et des ténèbres

Le marché Âm Dương (Yin-Yang) du village d’Ó (Xuân Ô actuel), commune de Vo Cuong, ville de Bac Ninh (Nord), se réunit une fois par an la nuit. Les habitants croient que c’est un lieu de rencontre symbolique entre les vivants et les morts, reflétant profondément les croyances populaires et la culture spirituelle locales.

Le marché se réunit chaque année à la tombée de la nuit du 4e au 5e jours du Têt traditionnel, au moment où le ciel et la terre s’harmonisent, le yang cède sa place au yin, le jour à la nuit, dans le cadre de la fête printanière locale.

Selon les documents historiques conservés, il y a eu une bataille acharnée dans la province de Bac Ninh en 43 après JC entre les troupes des deux sœurs Trung et celles de la dynastie Han dirigées par le général Ma Yuan, faisant de nombreux morts.

Après la bataille, les proches des soldats tombés sont venus sur le champ de bataille dans les jours suivant le Nouvel An lunaire pour brûler de l’encens et des papiers votifs à leur mémoire.

Au fil du temps, les gens en sont venus à croire que la porte des enfers ne s’ouvrait qu’une fois par an, dans la nuit du quatrième jour du Nouvel An lunaire jusqu’au petit matin du jour suivant, permettant aux âmes des défunts de rendre visite à leurs proches vivants sur Terre.

Cette croyance a donné naissance au marché Âm Duong, un marché unique en son genre, où les gens se rassemblent pour honorer leurs ancêtres et leurs proches, reliant symboliquement les vivants et les morts.

Le marché commence à se dérouler sur un terrain vide à côté d’un ancien temple sacré de la région. C’est un marché pas comme les autres, sans tentes ni stands, et éclairé à la lueur pâlissante des bougies, où acheteurs et vendeurs ne marchandent pas, ni

se soucient d’"acheter la chance et de vendre le malheur" comme dans certains autres marchés.

Les gens qui se rendent sur ce marché pensent qu’ils sont en compagnie des âmes des soldats morts au combat qui reviennent pour ce rendez-vous très particulier, puis disparaissent avant le lever du soleil. Dans le manteau de la nuit, on ne peut voir que les silhouettes des acheteurs et vendeurs qui se déplacent, accompagnées de murmures étouffés.

Ce marché est une occasion spéciale pour les vivants de rencontrer les esprits des défunts, créant une expérience unique et spirituelle pour tous ceux qui y participent.

Le marché vend de nombreux objets anciens et usagés, sans marchandage. De plus, ce marché vend également des offrandes rituelles et des objets pour les défunts, tels que des billets votifs, des vêtements et d’autres objets symboliques.

Cette année, les autorités locales ont relancé le modèle du marché Âm Duong afin de sensibiliser les gens aux croyances culturelles traditionnelles de l’ancienne région de Kinh Bac.

Cette initiative vise à préserver et à promouvoir les coutumes locales et les pratiques spirituelles, permettant aux jeunes générations de mieux comprendre le riche patrimoine de la région.

Vu Duc Thiên, 50 ans, qui vend des poulets noirs, un article spécial du marché Âm Duong, explique que pour acheter le poulet, les gens doivent faire la queue, acheter un ticket, puis attendre l’heure indiquée pour recevoir la volaille.

«Cette année, le comité organisateur a préparé 308 poulets noirs, qui symbolisent le mystère et la spiritualité. Seuls les plus chanceux pourront se faufiler et choisir un poulet noir à emporter chez eux après la séance du marché», explique-t-il.

Les habitants et les visiteurs du marché Âm Duong brûlent souvent de l’encens et des offrandes en papier pour les défunts, espérant leur repos paisible dans l’au-delà.

Au-delà d’être un marché, le marché est aussi une occasion pour les gens d’honorer leurs ancêtres et de prier pour une nouvelle année paisible et prospère - l’une des pratiques culturelles uniques pour enrichir le patrimoine de la région de Kinh Bac.

