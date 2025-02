ONU Tourisme recherche des nominations pour les "Best Tourism Villages 2025"

>> Thai Hai figure parmi les 32 meilleurs villages du monde selon l’OMT

>> Le village de Trà Quê élu l'un des meilleurs villages touristiques du monde en 2024

Photo : village de Thai Hai/CVN

La période de dépôt des candidatures s'achèvera le 19 mai 2025. Les villages recevant la distinction de "Best Tourism Villages 2025" seront annoncés au troisième trimestre de cette année lors d'un événement d'ONU Tourisme.

Les "Best Tourism Villages by UN Tourism" mettent à l'honneur les destinations rurales dans lesquelles le tourisme sert de catalyseur pour offrir des débouchés, sauvegarder la culture et assurer une croissance durable, a déclaré le secrétaire général d'ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili.

Ces villages ont chacun leurs propres atouts, qu'ils valorisent pour créer de la croissance économique, préserver les traditions locales et promouvoir une meilleure qualité de vie pour la population, a-t-il indiqué.

Nous attendons avec le plus vif intérêt d'accueillir d'autres villages illustrant la capacité qu'a le tourisme rural d'être une force transformatrice positive, a souligné Zurab Pololikashvili.

Cette année, un comité consultatif externe composé d’experts mondiaux examinera les candidatures dans neuf domaines clé que sont ressources culturelles et naturelles, promotion et conservation des ressources culturelles, durabilité économique, durabilité sociale, durabilité environnementale, développement du tourisme et intégration de la chaîne de valeur, gouvernance et priorité accordée au tourisme, infrastructure et connectivité, et santé, sûreté et sécurité.

Créée en 2021, l'initiative "Best Tourism Villages by UN Tourism" vise à mettre le tourisme au service du développement rural, du bien-être et de la résilience. En conjuguant les efforts pour valoriser et préserver les paysages, la diversité culturelle et les systèmes de savoir des zones rurales, l'initiative promeut les stratégies touristiques innovantes alignées sur les objectifs de développement durable (ODD).

Elle est l’expression de l’engagement continu de promouvoir le tourisme rural, en tant qu’élément catalyseur du développement durable et de l’inclusion, en valorisant le patrimoine culturel et naturel dans toute sa diversité, les valeurs communautaires et les pratiques durables qui font que chaque destination est singulière.

Cette initiative bénéfice à présent d'un grand rayonnement mondial. Sur l'ensemble des quatre éditions passées, ONU Tourisme a reçu plus de 800 candidatures en provenance de plus de 100 pays.

Aujourd'hui, le réseau des "Best Tourism Villages" d'ONU Tourisme compte 254 membres à travers le monde : les plus de 180 villages récompensés par la distinction de ”Best Tourism Village' et les 70 villages participant au programme de mise à niveau. En tout, ce sont près de 60 pays qui sont représentés, des cinq régions du monde.

Jusqu’à présent, l’ONU Tourisme a décerné des prix à trois villages au Vietnam, à savoir le village de Thai Hai dans la province de Thai Nguyên (Nord) en 2022, le village de Tân Hoa dans la province de Quang Binh (Centre) en 2023 et le village maraîcher de Trà Quê dans la province de Quang Nam (Centre) en 2024.

VNA/CVN