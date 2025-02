Phú Quôc : Kiên Giang accueille plus de 471.000 touristes durant les vacances du Têt 2025

Selon le Service du tourisme de Kiên Giang, durant les neuf jours de vacances du Nouvel An lunaire 2025, du 25 janvier au 2 février, cette province méridionale a accueilli plus de 471.190 visiteurs, dont 76.650 étrangers, enregistrant une hausse de 19,9% et 30% respectivement.