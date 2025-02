Sa Pa, reine des montagnes, songe à jouer dans la cour des grands

Située à environ 330 km au nord-ouest de Hanoi et à 1.600 mètres d’altitude avec une température moyenne de 15°C à 18°C, Sa Pa a été reconnue comme zone touristique nationale en 2017. La ville est l’un des rares endroits au Vietnam où la neige et le gel apparaissent de temps en temps en hiver.

Photo : VNA/CVN

Sa Pa est célèbre pour ses paysages à couper le souffle tels que le col d’Ô Quy Hô - le col de montagne le plus long, le plus dangereux et le plus majestueux du Nord-Ouest du Vietnam ; le parc national de Hoàng Liên Son, reconnu par l’UNESCO, qui abrite 346 espèces d’oiseaux, 50 espèces d’amphibiens, 63 espèces de reptiles, 107 espèces d’insectes et 2.847 espèces de plantes.

Parmi les autres lieux célèbres figure le mont Fansipan, qui culmine à 3.147 mètres au-dessus du niveau de la mer et est surnommé le toit de l’Indochine et accessible par le système de téléphérique reconnu par le Livre Guinness des records; et les champs en terrasses dans les communes de Lao Chai, Ta Van et Hâu Thào.

C’est également le foyer des groupes ethniques Kinh et H’mông, Dao, Tày, Giay et Xa Pho. Leurs festivals traditionnels uniques tels que le Gâu Tào (fête traditionnelle du Nouvel An des H’mông), le Roóng pooc (descente aux champs des Giay), le Lông Tông (descente aux champs des Tày) et le Put tông (rituel de culte ancestral des Dao) sont généralement présentés dans leurs villages, offrant aux visiteurs un aperçu de leur culture.

Cette région montagneuse est fréquemment citée dans les sélections des meilleures destinations touristiques du pays par des sites web et des magazines de voyage tels que TripAdvisor, Lonely Planet, Travel + Leisure, Rough Guides et Time Out.

Future destination touristique de classe mondiale

La zone touristique nationale de Sa Pa vise à devenir un centre de villégiature national de classe mondiale avec des installations et des services d’infrastructure complets et modernes et des produits touristiques diversifiés, uniques, de haute qualité, conviviaux et attrayants.

"Pour faire de Sa Pa une marque touristique non seulement du Vietnam mais aussi du monde, il est essentiel de protéger et de préserver les valeurs fondamentales du paysage naturel et l’identité culturelle des groupes ethniques et de développer des produits touristiques uniques, conviviaux, de haute qualité et attrayants", a suggéré le professeur associé Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’Association vietnamienne du tourisme, Vu Quôc Tri, a souligné la nécessité pour la cité municipale de Sa Pa de développer le tourisme de manière durable, de créer un environnement civilisé et convivial et d’apporter des avantages économiques aux habitants. La cité municipale de Sa Pa doit également mener des enquêtes sur les demandes des touristes afin de fournir des produits et services touristiques répondant à leurs besoins.

Sa Pa a déployé des efforts pour préserver et exploiter efficacement les valeurs culturelles des groupes ethniques pour servir le tourisme. Elle construira davantage de maisons d’hôtes pour attirer les visiteurs vers les sites touristiques communautaires.

Elle investira dans cinq destinations touristiques répondant à l’ASEAN Community-Based Tourism Standard associé aux identités culturelles des groupes ethniques de cinq communes, dont Ta Van des Giay, Ta Phin des Dao, Muong Hoa des H’mông, Ban Hô des Tày et Liên Minh des Xa Pho. La ville offrira aux touristes des produits touristiques récréatifs haut de gamme combinés à des produits touristiques verts, culturels et écologiques dans les villages agricoles et artisanaux.

En outre, elle organisera des randonnées pour explorer la beauté naturelle du parc national de Hoàng Lên Son et du sommet Ngu Chi Son, et conquérir le mont Fansipan, des excursions pour profiter de la neige en hiver, des voyages spirituels et des excursions de sports extrêmes proposant des services de parapente, de VTT et de rafting.

La province de Lào Cai continuera à faire appel à des groupes et entreprises potentiels pour investir dans des projets de développement urbain et de tourisme à Sa Pa. D’ici 2030, la ville de Sa Pa comptera quatre projets de tourisme récréatif investis par le groupe T&G au sud-est de la ville et cinq hôtels cinq étoiles dans la vallée de Muong Hoa construits par les groupes ECOPARK, Sun et AnphaNam.

Tourisme vert, culturel et durable en action

Photo : VNA/CVN

Au cours des dernières années, les autorités ont donné la priorité aux investissements dans les infrastructures de transport pour relier la zone touristique nationale de Sa Pa aux autres zones de la localité. Une route reliant l’autoroute Nôi Bai-Lào Cai à Sa Pa et une route de contournement sur la route nationale 4D à travers la ville de Sa Pa ont été ouvertes à la circulation. La province s’est préparée à la construction de l’aéroport de Sa Pa.

Sa Pa a développé avec succès un certain nombre de marques de tourisme écologique, culturel et sportif qui ont laissé des impressions positives sur les touristes. Parmi une série d’événements touristiques organisés en cinq saisons au cours de l’année, le Vietnam Mountain Marathon (VMM) a été acclamé comme le défi le plus spectaculaire par les professionnels.

En outre, les autorités de la cité municipale de Sa Pa ont encouragé les habitants à construire une image de tourisme civilisé, accueillant et vert. Sa Pa a investi dans le système de toilettes publiques et d’autres infrastructures essentielles conformes aux normes ASEAN Clean Tourist City. Depuis août 2023, les déchets sont collectés et triés chaque semaine pour une Sa Pa propre et près de 200 prestataires de services touristiques se sont inscrits pour offrir des toilettes gratuites aux touristes.

À l’heure actuelle, Sa Pa a promu la transformation numérique dans la publicité touristique en exploitant un système de gestion intelligent avec un logiciel de réalité virtuelle à 360 degrés et l’application «Sa Pa tour» qui devraient fournir aux touristiques des informations et des images précises sur les attractions touristiques, les vestiges culturels, les festivals et les événements locaux ainsi que sur les services de restauration, d’hébergement et de shopping.

Sa Pa prévoit d’accueillir 5,8 millions de touristes, dont un million d’étrangers cette année, contre 4,5 millions en 2024. Le nombre d’arrivées de touristes à Sa Pa devrait atteindre huit millions d’ici 2030 et 12 millions d’ici 2040.

VNA/CVN