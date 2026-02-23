La NASA repousse encore l'envoi d'astronautes autour de la Lune

Le chef de la NASA a annoncé samedi 21 février exclure un lancement en mars de la mission Artémis 2 qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans en raison de problèmes identifiés sur la fusée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le décollage de cette mission, qui a déjà des années de retard, est ainsi repoussé au 1er avril au plus tôt. Ce report survient au lendemain d'une annonce pourtant optimiste de la NASA, qui avait dit viser un décollage au plus tôt le 6 mars à la suite d'un grand test en condition réelle qui s'était avéré en apparence bon.

Les ingénieurs ont toutefois identifié dans la nuit un dysfonctionnement du flux d'hélium dans l'un des étages de la fusée, a indiqué sur X le nouveau patron de la NASA, Jared Isaacman. La mission Artémis 2 constituera le premier vol habité autour de la Lune depuis la fin de ce programme américain en 1972 qui a amené les premiers et seuls êtres humains sur la surface lunaire.

Trois Américains et pour la première fois un Canadien y prendront part. Lors de ce vol test, l'équipage fera le tour du satellite naturel de la Terre sans s'y poser et testera les équipements en vue de la mission suivante, Artémis 3, qui marquera le grand retour des Américains sur le sol lunaire, avec pour objectif d'y établir cette fois une présence durable.

La NASA dispose actuellement de six fenêtres de lancement possibles en avril et pourrait en annoncer d'autres pour les mois suivants.

APS/VNA/CVN