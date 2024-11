Des troupes déployées au Cambodge pour rechercher les restes de soldats vietnamiens

Une cérémonie a eu lieu le 7 novembre dans le district de Tân Biên, province méridionale de Tây Ninh, pour envoyer quatre équipes de recherche de la 7 e région militaire au Cambodge. Leurs missions est de localiser et rapatrier les restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Cambodge pendant la guerre dans le cadre de la 24 e campagne (saison sèche pour 2024-2025).

>> Coopération dans la recherche des restes des soldats

>> Vietnam - Cambodge : la coordination renforcée dans la recherche des restes des martyrs

>> Tây Ninh coopère avec le Cambodge dans le rapatriement des restes des soldats

Photo : VNA/CVN

Selon le colonel Thai Thành Duc, chef adjoint de la politique et chef adjoint du comité directeur 515 de la 7e région militaire, des données provenant de diverses sources indiquent que 606 tombes sont ciblées pour cette campagne dans 10 provinces du Cambodge.

Ainsi, l'équipe K70 de la 7e région militaire est chargée de travailler dans les provinces de Kampong Cham et de Tboung Khmum, l'équipe K71 du commandement militaire de Tây Ninh à Banteay Meanchey, Oddar Meancheay et Siem Reap, et l'équipe 72 du commandement militaire de Binh Phuoc à Kratie et Kampong Thom, ciblant respectivement 76, 189 et 189 tombes. Pendant ce temps, l'équipe K73 du commandement militaire de Long An est chargée d'opérer à Svay Rieng, Battambang et Pailin, à la recherche de 53 tombes.

Lors de la cérémonie, le lieutenant-général Trân Hoài Trung, commissaire politique de la 7e région militaire, a souligné que la recherche et le rapatriement des restes des soldats constituent un mandat important du Parti et de l'État et une responsabilité cruciale pour le système militaire et politique.

De 2001 à 2024, les restes de plus de 38.000 martyrs de la région militaire 7 et de plus de 11.000 volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge ont été retrouvés, rapatriés et réinhumés au Vietnam.

VNA/CVN