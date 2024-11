Tây Ninh coopère avec le Cambodge dans le rapatriement des restes des soldats

Le Comité directeur national pour la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats morts de la province de Tây Ninh (Comité directeur 515) vient de signer un accord de coopération pour la recherche et le rapatriement des restes des martyrs pour la saison sèche 2024-2025 avec le Cambodge.

Le Comité directeur national pour la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats morts de la province de Tây Ninh (Comité directeur 515) a organisé le 6 novembre une conférence pour conclure un accord et signer un plan de coopération pour la recherche et le rapatriement des restes des martyrs pour la 24e phase (saison sèche 2024-2025) avec le Comité spécialisé de cinq provinces du Cambodge (Banteay Meanchey, Oddar Meancheay, Siem Reap, Kampong Cham, Tboung Khmum).

Le Comité directeur 515 et le Comité spécialisé des cinq provinces du Cambodge ont coordonné leurs efforts pour rechercher, rapatrier les restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au combat au cours des différentes périodes de guerre au Cambodge, a déclaré Nguyên Hông Thanh, vice-président permanent du Comité populaire de Tây Ninh et chef du Comité directeur 515.

Au cours de 23 phases de coopération (de 2001 à 2024), les équipes K70 de la 7e zone militaire et K71 du Commandement militaire de la province de Tay Ninh ont recherché, rapatrié 5.243 restes de soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, dont 85 restes identifiés et 5.158 non identifiés. Rien que pour la 23e phase (saison sèche 2023 - 2024), les équipes K70 et K71 ont retrouvé et rapatrié 297 restes de soldats.

En 2024, le Comité directeur 515 de la province a coordonné la construction et la mise en service de deux maisons funéraires pour les restes des soldats dans les provinces cambodgiennes de Banteay Meanchey et Tboung Khmum. Parallèlement, Tay Ninh continue de coopérer avec le Comité spécialisé des provinces d'Oddar Meancheay, Siem Reap et Kampong Cham pour construire trois autres maisons funéraires pour les restes des soldats.

