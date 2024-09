Vietnam - Cambodge

Coopération dans la recherche des restes des soldats

Une délégation de la province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, a conclu des accords avec quatre provinces cambodgiennes de Koh Kong, Preah Sihanouk, Kampot et Kep sur la coopération dans la recherche, la collecte et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Cambodge pendant la guerre.