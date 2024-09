Pa Vi Ha : une destination enchanteresse du plateau calcaire de Dông Van

Photo : Vinh Phong/CVN

Comparé à une fleur éclatante au pied du célèbre col Ma Pi Lèng, il se trouve au cœur du Géoparc mondial du plateau calcaire de Dông Van.

À 160 km du centre-ville de Hà Giang, Pa Vi Ha dévoile une beauté singulière, mêlant nature sauvage et identité culturelle des H'mông. Le village, qui s’étend sur 46.000 m2, est composé de 28 maisons sur pilotis, en forme de fleurs de pêcher, la fleur emblématique de la région. On y trouve une maison culturelle, un espace dédié aux traditions H'mông et une aire de jeux hexagonale pour les représentations culturelles et artistiques, comme l’explique Tho Mi Po, le chef du village.

''Les premières familles d’accueil ont ouvert leurs portes en 2018. Les recettes touristiques ont nettement amélioré notre niveau de vie'', observe-t-il.

Ces hébergements chez l’habitant, ou homestay comme on les appelle localement, sont conçus selon le modèle traditionnel Mông, avec des murs en terre battue, des piliers et des poutres en bois, et un toit couvert de tuiles yin-yang. D’une superficie moyenne de 300 m2, chaque maison comprend trois pièces principales et deux travées latérales, entourées d’une clôture en pierre. Les touristes sont invités à revêtir le costume coloré des H'mông, à séparer les fibres de lin de l’écorce de la plante, à tisser et à préparer des plats typiques, comme l’indique Hoàng Thi Hiên, propriétaire de Pa Vi Homestay.

''Nous recevons plus de visiteurs en hiver qu’en été. Nous leur proposons plusieurs spécialités culinaires, telles que de la viande fumée, du saucisson, de l’alcool de maïs et des produits à base de sarrasin. Après la pandémie de COVID-19, il nous a fallu deux ans pour revenir à la normale. Cependant, cette pause nous a permis de mettre à jour nos équipements pour mieux satisfaire nos clients'', ajoute-t-elle.

En plus des spécialités culinaires des H'mông, les touristes à Pa Vi Ha peuvent également profiter de cafés originaux et de boutiques proposant des souvenirs typiques de la région. Le début de l’hiver, lorsque les fleurs de sarrasin éclosent, est le moment idéal pour découvrir ce village.

''J’ai beaucoup entendu parler de la beauté du plateau calcaire, notamment de Pa Vi Ha, en début d’hiver. C’est vraiment impressionnant! Ce village, niché entre deux falaises, offre un paysage à couper le souffle. J’y ai passé une nuit, c'était génial et mes enfants ont adoré: ils ont savouré des plats locaux, chanté près du feu et découvert la culture ethnique'', raconte une touriste.

''C’est la première fois que je vois des fleurs de sarrasin. C’est magnifique! La nature sauvage et la beauté des lieux m’ont éblouie. Je reviendrai certainement'', ajoute une autre visiteuse.

Si vous venez au printemps, vous pourrez assister à la fête Gâu Tào et à la cérémonie en l’honneur du génie de la forêt, deux des principales festivités des H'mông. Les jeunes de la communauté vous inviteront à participer à des danses joyeuses, accompagnées du khèn, un instrument traditionnel des hommes H'mông, créant des moments inoubliables.

VOV/VNA/CVN