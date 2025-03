Échange entre jeunes officiers du Vietnam et du Laos

Lors de sa tournée à Luang Prabang pour coprésider le 5ᵉ Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Laos du 27 au 29 mars, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et son homologue lao, le général de corps d'armée Vongkham Phommakone, ont assisté à un programme d'échange entre jeunes officiers Vietnam - Laos.

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a mis en exergue le rôle fondamental de la jeunesse des deux nations. Il a souhaité que, dans les années à venir, les jeunes officiers des deux pays intensifient leurs échanges, partagent leurs expériences, encouragent les initiatives de jumelage, multiplient les bonnes pratiques et les modèles exemplaires, et fassent preuve d'un esprit pionnier et créatif.

Leur engagement contribuera ainsi à l'édification et à la défense de chaque pays, tout en consolidant les relations entre le Vietnam et le Laos, où la coopération en matière de défense demeurera l'un des piliers les plus solides des relations bilatérales, a-t-il déclaré.

Le général Hoàng Xuân Chiên a souligné l'engagement du ministère vietnamien de la Défense à encourager activement les échanges entre les jeunes militaires des deux pays. Il a exprimé son espoir que le ministère de la Défense et les autorités locales du Laos continueraient de soutenir et de faciliter la mise en œuvre de ces initiatives.

Dans la soirée du même jour, Hoàng Xuân Chiên et sa délégation ont participé à une cérémonie de ligature des poignets, symbole d'amitié et de bons vœux, ainsi qu'à une soirée conviviale autour d'un feu de camp dans le cadre de l'échange entre jeunes officiers des deux nations.

