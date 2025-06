Conflit Israël - Iran

Des consignes de sécurité pour les Vietnamiens en Israël

Dans la nuit du 22 juin, les États-Unis ont mené des frappes contre trois sites nucléaires iraniens situés à Fordow, Natanz et Ispahan, marquant une escalade majeure du conflit régional.

En riposte, l'Iran a lancé plusieurs missiles sur des villes israéliennes, notamment Tel Aviv, Haïfa et Nes Tziona, provoquant d'importantes destructions et faisant des dizaines de blessés.

Le Commandement du Front intérieur israélien a immédiatement déclenché une alerte nationale, imposant, à partir de 03h00 du matin le 22 juin jusqu'à au moins 08h00 le 23 juin, des restrictions strictes : fermeture de toutes les écoles et établissements de formation, interdiction des rassemblements, maintien uniquement des services essentiels (santé, énergie, sécurité), appel à la population à rester chez elle, limiter les déplacements et se tenir prête à rejoindre les abris en cas d'alerte. Les postes frontaliers vers la Jordanie et l'Égypte restent ouverts, mais peuvent être fermés sans préavis.

Face à cette situation, l'ambassade du Vietnam en Israël recommande à ses ressortissants de se conformer strictement aux instructions du Commandement du Front intérieur et des autorités locales : rester à domicile ou limiter ses déplacements au strict nécessaire, préparer les documents et objets essentiels en cas d'évacuation (documents personnels, médicaments, vivres, batteries, etc.).

Les personnes souhaitant rentrer au Vietnam ou se rendre dans un pays tiers sont invitées à s'enregistrer via le formulaire en ligne mis à disposition par l'ambassade, accessible à l'adresse suivante : https://docs.google.com/forms/d/1Uee4KnpuRWTUleHRgq8PbuBcjd3hgIT5WoDuLo3w7Aw/viewform?edit_requested=true.

Les informations transmises doivent être aussi précises que possible afin de faciliter les procédures d'immigration aux postes frontières.

En cas d'urgence nécessitant une assistance consulaire, les citoyens vietnamiens peuvent contacter :

Trân Van Giooc, premier secrétaire : +97 25 55 02 56 16, courriel : giooctv.mofa@gmail.com

Nguyên Thuy Anh, deuxième secrétaire : +97 25 27 2742 48, courriel : anhnguyen.mofavn@gmail.com

Nguyên Bich Thuy, première secrétaire : +97 25 08 78 33 73, courriel : thuynb.mofa@gmail.com

À ce jour, aucun citoyen vietnamien n'a été blessé dans les affrontements entre Israël et l'Iran depuis le 13 juin.

