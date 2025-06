Ouverture de la Semaine culturelle vietnamienne à Pyeongtaek

Photo : VNA/CVN

Organisé par la municipalité et la Fondation pour les échanges internationaux de Pyeongtaek, cet événement se déroulera jusqu'au 26 juin.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le maire de Pyeongtaek, Jung Jang-seon, a exprimé son espoir que cet événement serait une bonne chance pour renforcer la compréhension mutuelle et les échanges entre les habitants des deux nations.

"C'est la première fois que notre ville organise un festival culturel vietnamien d'une semaine. Nous souhaitons faire découvrir la culture, la cuisine et les paysages vietnamiens à nos habitants. Le Vietnam est devenu l'un des partenaires les plus importants pour la République de Corée, non seulement sur le plan commercial mais aussi comme destination touristique prisée", a-t-il partagé.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a souligné l'importance des échanges culturels comme fondement du renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'éducation. Il a précisé que sur les 300.000 Vietnamiens résidant en République de Corée, près de 3.000 vivent à Pyeongtaek et contribuent activement à l'économie locale.

La cérémonie d’ouverture, qui s'est tenue dans le jardin de la bibliothèque Baedari, a été marquée par un lâcher de lotus, symbole de pureté dans la culture vietnamienne. En particulier, le public a pu rencontrer la YouTubeuse sud-coréenne Cherry Hyeri, très populaire au Vietnam.

Répondant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Séoul, Yi Byeong-jin, député du Parti démocrate dans la région de Pyeongtaek, a hautement apprécié l’intégration active et la contribution de la communauté vietnamienne à la société sud-coréenne. Les Vietnamiens qui viennent travailler ou vivre ici servent de passerelles entre les deux peuples. Ils aident à mieux se comprendre et soutiennent ainsi la promotion de notre coopération économique, pour un bénéfice mutuel, a-t-il dit.

Des concerts et spectacles traditionnels des deux pays rythment également cette semaine culturelle.

VNA/CVN