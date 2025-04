Consolider la grande amitié et la solidarité particulière Vietnam - Laos

La visite du président vietnamien Luong Cuong au Laos du 24 au 25 avril démontre de manière éclatante la grande amitié et la solidarité particulière entre les partis, les États et les peuples des deux pays, a déclaré M me l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

La visite du dirigeant vietnamien fait suite à une invitation du président lao Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti révolutionnaire du peuple.

L'ambassadrice a souligné que cette visite intervient à un moment où les deux pays mettent activement en œuvre les résolutions de leurs congrès de Partis et se préparent aux prochaines réunions en 2026. Dans le même temps, des étapes importantes sont commémorées, telles que le 63e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, le 48e anniversaire du Traité d'amitié et de coopération, le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Selon l'ambassadrice, il s'agit d'une opportunité pour les dirigeants des deux pays de discuter en profondeur des politiques et des mesures de coopération, et d'évaluer conjointement la mise en œuvre des principaux accords bilatéraux.

L'ambassadrice Khamphao Ernthavanh a affirmé que, malgré la complexité de l'environnement régional et international, le Vietnam et le Laos continuent de donner la priorité au maintien et au renforcement de leur relation spéciale, qu'ils considèrent comme un héritage inestimable pour les générations futures.

Les relations étroites entre les deux pays se reflètent dans les résultats pratiques et efficaces obtenus dans divers domaines, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la coopération économique, l’ambassadeur a noté que des progrès significatifs ont été réalisés, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce transfrontalier et des infrastructures. Lors de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, les Premiers ministres des deux pays ont exhorté les secteurs concernés à finaliser des accords de haut niveau, en se concentrant sur des domaines clés tels que l'agriculture propre, la production de biens de consommation, l'énergie, le tourisme et la logistique.

Les deux parties encouragent la connectivité des infrastructures - telles que routes, chemins de fer et réseaux numériques - pour faciliter la circulation des biens et des personnes.

Cela vise également à accroître les investissements conjoints, à favoriser la coopération entre les petites et moyennes entreprises, à améliorer les procédures d’importation et d’exportation et à partager les expériences techniques et administratives.

S'exprimant sur le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam, la responsable a exprimé sa profonde émotion et a souligné que cette victoire marquait non seulement une étape historique pour le peuple vietnamien mais avait également une signification importante pour la révolution lao. Durant la guerre, le Laos a fourni un soutien inestimable au Vietnam, permettant même le passage sur son territoire de la légendaire piste Hô Chi Minh, qui a joué un rôle décisif dans la victoire de 1975.

"Les exploits du peuple et de l'armée vietnamiens sont également une source de fierté pour le peuple lao. Les réalisations du Vietnam sont également considérées comme nos propres réalisations", a-t-elle déclaré.

L’un des moments forts de cette commémoration sera la toute première participation de l’Armée populaire lao au défilé militaire au Vietnam, symbolisant l’amitié traditionnelle et les relations étroites entre les forces armées des deux pays. L'ambassadrice a souligné que cette participation reflète la solidarité indéfectible et réaffirme les liens profonds entre les deux armées.

Cet événement historique est également l’occasion pour les jeunes générations et les amis internationaux de mieux comprendre la lutte ardue du Vietnam pour la libération nationale, de reconnaître le développement soutenu du pays et d’apprécier davantage le lien sincère et fort entre le Laos et le Vietnam.

"Nous chérirons et protégerons toujours ces relations spéciales comme nous protégeons nos propres élèves", a déclaré la diplomate lao. - VNA