Des organisations et des membres du Parti sanctionnés pour violations graves

Après avoir examiné la proposition de la Commission centrale de contrôle du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat ont décidé, le 26 septembre, d’imposer des mesures disciplinaires à l'encontre de certains organisations et membres du Parti pour violation des règlements du Parti.

>> Plus de 260 responsables sanctionnés pour corruption en cinq ans

>> Le Premier ministre sanctionne un ancien président de Hà Nam

>> Un vice-ministre et un ancien président du Comité populaire de HCM-Ville sanctionnés

Photo : VNA/CVN

La permanence du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa pour le mandat 2020-2025 (du début de la période jusqu’en septembre 2024) a enfreint le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti et son propre règlement de travail. Il a fait preuve de laxisme dans la direction et le contrôle, laissant survenir de nombreuses infractions au sein du Comité chargé des affaires du Parti auprès du Comité populaire provincial et d'autres organisations du Parti.

Ces manquements concernent notamment la gestion des terres, des ressources naturelles et des minerais, ainsi que la prévention de la corruption, du gaspillage et des comportements négatifs. Ces violations ont eu de graves conséquences, entraînant un risque important de pertes budgétaires et portant atteinte à la réputation du Parti et des autorités locales.

Pendant la période où ils exerçaient leurs fonctions, Dô Trong Hung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa, et Dô Minh Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire de Thanh Hoa, ont enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Ils ont violé les règles relatives à ce que les membres du Parti ne peuvent pas faire, ainsi que leur responsabilité en matière d’exemplarité, entraînant de graves conséquences, un risque élevé de pertes financières pour l’État et une vive réaction de l’opinion publique, affectant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

D’autres cadres, dont Nguyên Van Thi, membre de la permanence du Comité provincial du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti, vice-président permanent du Comité populaire de Thanh Hoa ; Lê Anh Xuân, membre de la permanence du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité municipal du Parti de Thanh Hoa ; Trân Anh Chung, directeur du Département de l’industrie et du commerce, ancien président du Comité populaire de la ville de Thanh Hoa ; Trân Van Thuc, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien directeur du Département de l’éducation et de la formation de la province de Thanh Hoa ; Pham Quôc Nam, ancien secrétaire du Comité du Parti, directeur du Département des ressources naturelles et de l’environnement de la province de Bac Liêu (aujourd’hui province de Cà Mau) ; Bùi Quôc Nam, ancien secrétaire du Comité du Parti, directeur du Département de la santé de la province de Bac Liêu (aujourd’hui province de Cà Mau) ; et Pham Tân Hoàng, ancien juge en chef du Tribunal populaire provincial de Phu Yên, ancien juge en chef adjoint de la Cour populaire suprême de Dà Nang, ont montré des signes de dégradation idéologique, politique, morale et de mode de vie.

Ils ont enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption, la gabegie et les comportements négatifs, violant les règles sur les activités interdites aux membres du Parti et la responsabilité d’exemplarité.

En conclusion de la réunion, le Bureau politique et le Secrétariat ont décidé de donner un avertissement à la permanence du Comité du Parti de Thanh Hoa pour le mandat 2020-2025 (jusqu’en septembre 2024) et de proposer au Comité central d’examiner des sanctions à l’encontre de Dô Trong Hung.

Le Secrétariat a décidé d’exclure du Parti Nguyên Van Thi, Lê Anh Xuân, Trân Anh Chung, Trân Van Thuc, Pham Quôc Nam, Bùi Quôc Nam et Pham Tân Hoàng, et de révoquer toutes les fonctions de Dô Minh Tuân au sein du Parti.

VNA/CVN