Un vice-ministre et un ancien président du Comité populaire de HCM-Ville sanctionnés

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 12 août 2025, les décisions n°1720 et 1721/QĐ-TTg portant sanctions disciplinaires à l’encontre de Lê Thanh Hai, ancien président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et de Nguyên Ba Hoan, vice-ministre de l’Intérieur.

Selon la décision N°1720/QĐ-TTg, Lê Thanh Hai est démis de la qualité de président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ainsi que de toutes ses autres fonctions, pour violations et manquements commis dans l’exercice de ses fonctions, le Comité central ayant déjà prononcé à son encontre une sanction disciplinaire au sein du Parti.

La décision N°1721/QĐ-TTg révoque Nguyên Ba Hoan, vice-ministre de l’Intérieur, en raison de violations et manquements commis dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétariat ayant déjà prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion du Parti.

Ces décisions prennent effet à compter de leur date de signature, le 12 août 2025.

VNA/CVN