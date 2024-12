Plus de 260 responsables sanctionnés pour corruption en cinq ans

Selon Lê Tiên Dat, inspecteur général adjoint du gouvernement, plus de deux millions de personnes ont déclaré leurs biens et revenus ces cinq dernières années, avec un taux de divulgation dépassant 98%. Parmi les 37.106 cas vérifiés, 147 personnes ont été sanctionnées pour avoir enfreint les règles sur le contrôle des biens et des revenus. Les autorités ont été proactives, axées sur la vérification, la recherche et la mise en œuvre efficace de mesures visant à récupérer les biens détournés ou perdus, comme en témoignent les nombreuses affaires de corruption désormais traitées avec rigueur et impartialité.

Entre 2020 et 2024, 264 responsables, dont des chefs d’organisations et leurs adjoints, ont été sanctionnés pour leur manque de responsabilité ayant conduit à des actes de corruption. Parmi eux, 73 ont fait l’objet de poursuites pénales.

Les ministères et branches, les administrations locales et les organismes concernés ont rigoureusement libéré de leurs fonctions les responsables sanctionnés ou jugés insuffisants en termes de compétences ou de crédibilité. Malgré ces efforts, la corruption reste un phénomène complexe avec des manifestations graves, a-t-il déclaré.

La société dans la lutte contre la corruption

Lors de la conférence, les participants ont souligné l’importance du rôle de la société dans cette lutte.

Selon Nguyên Quynh Liên, représentante du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, les agences gouvernementales doivent être conscientes du rôle et de l’importance de la société dans la lutte contre la corruption. Elle a appelé à mobiliser les organisations sociales, professionnelles et les masses pour renforcer la surveillance et dénoncer les actes de corruption. Elle a également insisté sur la nécessité de perfectionner les politiques et les lois pour maximiser l’efficacité de ces efforts.

Doàn Hông Phong, inspecteur général du gouvernement, a déclaré que, grâce à la mise en œuvre de la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, la corruption est progressivement maîtrisée et tend à diminuer. Il a mis en avant la volonté politique rigoureuse dans le traitement des grandes affaires, notamment celles impliquant Van Thinh Phat, AIC, Phuc Son et Thuân An.

Cependant, il a reconnu des lacunes, notamment des failles dans certains mécanismes et politiques, qui peuvent être exploitées à des fins de corruption. Il a plaidé en faveur d'un renforcement du cadre juridique, prônant une plus grande cohérence, une solidité accrue et l’élimination de toutes les failles.

Concernant le secteur de l’inspection, Doàn Hông Phong a souligné qu’il est nécessaire de continuer à améliorer l’efficacité de la gestion de l’État dans la prévention et la lutte contre la corruption. Par ailleurs, il a exhorté à intensifier le rôle de supervision de l’Assemblée nationale, des Conseils populaires, du Front de la Patrie, ainsi qu’à impliquer activement la société dans cette lutte.

