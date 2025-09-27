Une espèce inconnue de rongeur découverte dans la jungle au Pérou

Une équipe de scientifiques péruviens a découvert une espèce jusqu'ici inconnue de petit rongeur dans la jungle du Centre du Pérou, ont annoncé vendredi 26 septembre les autorités.

Cette souris aux longues pattes et à la dentition étroite, couleur chocolat et dont la queue se termine par un panache blanc a été découverte dans le parc national Tingo Maria, dans la région de Huanuco, et a été baptisée Daptomys nunashae, a indiqué le Service national des zones naturelles protégées par l'État (Sernanp) dans un communiqué.

"La découverte montre que les zones naturelles protégées hébergent des espèces inconnues de la science, et que leur conservation est indispensable pour la vie naturelle sur la planète", a ajouté le Sernanp.

