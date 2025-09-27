Une espèce inconnue de rongeur découverte dans la jungle au Pérou

>> Pérou : une nouvelle espèce de rongeur semi-aquatique découverte au Machu Picchu
>> Naissance exceptionnelle d'un bébé gibbon à mains blanches dans la Sarthe
>> Les défenseurs des pangolins veulent plus d'études pour mieux les protéger
|La nouvelle espèce de rongeur, daptomys nunashae, découverte par des chercheurs dans le Centre du Pérou.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Cette souris aux longues pattes et à la dentition étroite, couleur chocolat et dont la queue se termine par un panache blanc a été découverte dans le parc national Tingo Maria, dans la région de Huanuco, et a été baptisée Daptomys nunashae, a indiqué le Service national des zones naturelles protégées par l'État (Sernanp) dans un communiqué.
"La découverte montre que les zones naturelles protégées hébergent des espèces inconnues de la science, et que leur conservation est indispensable pour la vie naturelle sur la planète", a ajouté le Sernanp.
AFP/VNA/CVN