Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération pour le rapatriement des restes des martyrs

Le Vietnam et le Cambodge ont convenu de renforcer leur coopération pour la recherche, la collecte et le rapatriement des dépouilles des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Cambodge pendant la guerre.

Les comités spéciaux chargés des travaux des provinces vietnamienne d’An Giang et cambodgienne de Koh Kong ont tenu une cérémonie de signature lundi 6 octobre dans la province cambodgienne pour la coopération pendant la saison sèche 2025-2026.

L’événement était coprésidé par Lê Trung Hô, vice-président du Comité populaire de la province d’An Giang et chef du comité provincial chargé de la mission, et Hak Leng, vice-gouverneur de la province de Koh Kong et chef de son comité. Les responsables des départements et agences des deux provinces étaient présents à la cérémonie.

S’exprimant lors de l’événement, Lê Trung Hô a déclaré qu’en vertu de l’accord signé entre les gouvernements vietnamien et cambodgien le 28 août 2000 à Phnom Penh, les deux équipes de recherche et de collecte des restes de martyrs de la province d’An Giang ont jusqu’à présent récupéré 4.286 restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens dans six provinces cambodgiennes.

Plus précisément, dans la province de Koh Kong, l’équipe K92 a retrouvé et rapatrié 160 restes, dont deux découverts pendant la saison sèche 2024-2025.

Le responsable a attribué ces résultats à l’étroite coordination et au soutien indéfectible des autorités, des forces armées et de la population de la province de Koh Kong, qui ont fourni des informations, guidé les équipes de recherche et assuré leur sécurité.

Il a souligné que le renouvellement de l’accord réaffirmait la solidarité et l’amitié traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge et témoignait d’une profonde gratitude envers les martyrs héroïques qui ont sacrifié leur vie pour la paix, l’indépendance et l’amitié entre les deux nations.

De son côté, Hak Leng a salué la coopération fructueuse entre les deux commissions spéciales provinciales, affirmant que les autorités de Koh Kong continueront d’apporter un soutien actif et une étroite coordination dans les relevés, les recherches et le partage d’informations afin de mener à bien la mission pendant la saison sèche 2025-2026 et les phases ultérieures.

Lors de la cérémonie, les deux parties ont signé un protocole de coopération pour la mise en œuvre des travaux pendant la saison sèche 2025-2026.

À cette occasion, le comité provincial chargé de la mission d’An Giang a remis un financement du gouvernement vietnamien pour soutenir les efforts de coordination de Koh Kong et a offert des cadeaux aux autorités locales, aux forces armées et à la population en reconnaissance de leur soutien à l’équipe K92 et au commandement militaire d’An Giang dans l’accomplissement de leurs missions.

