L'image du SG Nguyên Phu Trong profondément gravée dans l’esprit d'un ami français

Hélène Luc, sénatrice honoraire et présidente d'honneur de l'Association franco-vietnamienne (AFV), a témoigné sa très grande tristesse à l'annonce de la disparition du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, lors d'une rencontre avec un correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information.

Photo : VNA/CVN

"Votre pays a perdu un dirigeant prestigieux qui laissera une empreinte très forte et durable dans l'histoire de votre pays. Sa formation universitaire dans de nombreux domaines (économie, politique, sciences humaines, technique) a fait de lui un dirigeant compétent. Mais ce qui lui est propre, c'est sa faculté de convaincre et d'entrainer dans cette direction les dirigeants de votre Parti communiste et tous les acteurs politiques économiques, culturels de votre pays ainsi que le Front de la Patrie".

Depuis son élection en 2011 à la tête de votre pays et à trois reprises, il a continué l'effort entrepris après le "Dôi Moi", pour amplifier les relations avec de très nombreux pays du monde.

Il a ainsi créé les conditions pour que de nombreuses entreprises étrangères s'implantent au Vietnam, tout en encourageant les investissements étrangers au Vietnam. Cela a permis des progrès gigantesques, faisant du Vietnam le pays qui prospère le plus rapidement en Asie du Sud Est et qui est devenu un pays puissant dans le monde.

Ainsi, il occupe aussi une place importante dans l'activité de l'ONU et a poursuivi le Président Hô Chi Minh qui a toujours donné à l'activité diplomatique une place prépondérante pour empêcher ou arrêter la guerre, comme Hô Chi Minh avait tenté de le faire avec Maurice Thorez qui habitait Choisy le Roi, lors de la conférence de Fontainebleau pour exhorter les dirigeants français et personnalités de tout faire pour éviter la guerre.

Il a de toutes ses forces travaillé à nouer des relations avec le maximum de pays dans le monde, c'est ainsi qu'aujourd'hui le Vietnam a des relations diplomatiques avec presque tous les pays du monde.

Son activité inlassable pour régler pacifiquement le problème des différents de la Mer Orientale est un exemple de fermeté et de volonté d'arriver à une solution pacifique. Son action aura été marquée par ténacité à lutter contre la corruption.

Nguyên Phu Trong, comme ses prédécesseurs, a toujours accordé une place importante dans la volonté de développer la coopération dans tous les domaines économiques, scientifiques, culturels, en particulier avec la France, tout en disant nous pourrions faire plus !

Non seulement il avait la volonté de sauvegarder l'amitié qui lie le peuple français et le peuple vietnamien mais il mettait l'accent sur le fait que nous devons la développer dans la France et le Vietnam d'aujourd'hui.

Parlant d’une rencontre entre une délégation de l'AFV et Nguyên Phu Trong, elle a raconté : "J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invitée par Nguyên Phu Trong lors de sa visite à Paris .Nous avons échangé sur quelques problèmes, il nous a engagé à apporter notre contribution au développement des échanges de toutes sortes, sans oublier les rapports humains qui entretiennent la connaissance et l'amitié plus précieuse que jamais".

J'ai apprécié l'intérêt qu'il portait à cette association, dont il connaissait l'origine de sa naissance en 1961, pendant la guerre du Vietnam, au moment où les avions américains lâchaient sur les forêts, les récoltes, les humains, les épandages d'agent orange.

"J'ai eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général à plusieurs reprises, en 2013 lors de la célébration du 40e anniversaire de la signature des accords de Paris en compagnie de Raymond Aubrac ainsi que pour le 45e avec Daniel Davisse, le Maire de Choisy le Roi. Je garde le souvenir d'un dirigeant qui accordait beaucoup d'importance aux relations humaines".

"Nguyên Phu Trong restera dans l'histoire du Vietnam comme un exemple pour les jeunes qui auront à cœur, je suis sûre, de connaître son histoire et d'en apprendre les enseignements pour cette période où le Vietnam est devenu un peuple plus que jamais respecté et qui compte dans le monde", a-t-elle conclu.

VNA/CVN