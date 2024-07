Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit son homologue sud-coréen Han Duck Soo

>> La ministre de l'Intérieur en visite de travail en République de Corée

>> Cérémonie de commémoration au secrétaire général Nguyên Phu Trong aux États-Unis

>> Les regrets des dirigeants dans le registre de condoléances du SG Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement remercié le président Yoon Suk-yeol et le gouvernement sud-coréen pour avoir envoyé un télégramme de condoléances et dépêché le Premier ministre Han Duck Soo, envoyé spécial du président sud-coréen pour diriger une haute délégation gouvernementale sud-coréenne au Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Il a souligné qu'il s'agissait d'un sentiment précieux, d'une préoccupation et d'un respect particulier du gouvernement et du peuple sud-coréens pour le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck Soo a adressé ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens ainsi qu'à la famille du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, affirmant les réalisations et les contributions du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong au développement du Vietnam, et que les relations de coopération amicale entre les deux pays resteront toujours gravées au sein des peuples des deux pays.

Il s’est déclaré convaincu que ces réalisations constitueront une base solide pour promouvoir les relations entre les deux pays dans les temps à venir.

Accroître leurs investissements

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamien attachaient une importance particulière aux relations avec la République de Corée et souhaitaient travailler avec le gouvernement et le peuple sud-coréens pour continuer à développer un partenariat stratégique intégral plus approfondi, plus substantiel et plus efficace dans tous les domaines.

Il a déclaré que les deux parties devraient continuer à renforcer la confiance politique et à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, la la coopération économique, commerciale, d'investissement et la coopération de développement - le principal pilier des relations entre les deux pays, en s'efforçant d'atteindre bientôt l'objectif de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 100 milliards d'USD et l'objectif de 150 milliards d'USD en 2030.

Le chef du gouvernement vietnamien a espéré que les entreprises sud-coréennes continueront à accroître leurs investissements au Vietnam dans les secteurs clés et les secteurs d'avenir tels que les semi-conducteurs, la transformation numérique et l'économie verte et circulaire, la haute technologie, les énergies renouvelables et l'IA, augmenter davantage l'aide non remboursable au Vietnam et envisager de prêter d'importants crédits à des taux d'intérêt préférentiels pour les infrastructures de transport stratégiques telles que la construction de chemins de fer à grande vitesse et de chemins de fer urbains ; élargir la coopération pour répondre au changement climatique, la coopération dans le domaine du travail, l'éducation, la culture, le tourisme...

Le Premier ministre Han Duck Soo a salué le Vietnam comme une destination potentielle d'investissement, où près de 10.000 entreprises sud-coréennes investissent.

Il a suggéré de continuer à créer des conditions favorables aux entreprises sud-coréennes d’inevstir et élargir leurs investissements.

Il a remercié les dirigeants vietnamiens pour l'attention qu'ils ont accordée à la promotion de l'organisation des dialogues, à l'élimination des difficultés et à la création de conditions favorables aux investissements sud-coréens.

Il a souhaité développer le partenariat stratégique intégral avec le Vietnam de manière plus approfondie, plus substantielle et plus efficace dans les temps à venir.

VNA/CVN