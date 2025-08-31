Vietnam - Chine : des visites régulières renforcent la coopération et la confiance politique

Les visites réciproques fréquentes de hauts dirigeants vietnamiens et chinois ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la coopération et la consolidation de la confiance politique entre les deux pays, selon Liu Ying, chercheuse à l'Institut d'études financières de Chongyang, relevant de l'Université Renmin de Chine.

Dans une interview accordée aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Pékin sur les relations entre le Vietnam et la Chine et les perspectives de développement de l'amitié traditionnelle entre les deux nations, elle a déclaré que le Vietnam et la Chine entretiennent une amitié traditionnelle de "camarades et de frères".

Grâce à leur proximité géographique et à la croissance stable et saine de leurs relations bilatérales, Liu Ying a souligné que l'amitié entre le Vietnam et la Chine constituait un fondement important pour le développement et la croissance économique des deux pays. Elle a rappelé que la Chine était le premier partenaire commercial du Vietnam depuis plus de 15 ans, tandis que le Vietnam est désormais le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Au cours des cinq dernières années, l'ASEAN est devenue le premier partenaire commercial de la Chine. Les deux parties encouragent les entreprises à renforcer leur coopération pratique dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de l'industrie manufacturière, des sciences et des technologies.

L'universitaire chinoise a souligné que les relations entre le Vietnam et la Chine sont non seulement fondées sur le principe des "quatre biens" - bons voisins, bons amis, bons camarades et bons partenaires – mais qu'elles ont également progressé vers "six orientations majeures", comprenant une confiance politique renforcée, une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité, une coopération plus approfondie et plus concrète, des bases sociales plus solides, une coordination multilatérale plus étroite, ainsi qu'une meilleure gestion et résolution des différends. Ces dernières années, la coopération dans les domaines politique, politique, économique, social et culturel, et dans le domaine de la défense n'a cessé de se renforcer.

Ces progrès ont été stimulés par les échanges et les visites fréquents entre les hauts dirigeants des deux pays, qui ont dynamisé le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, a-t-elle souligné.

Ces dernières années, les dirigeants des deux Partis et des deux États ont effectué des visites régulières, contribuant ainsi positivement à la promotion d'une coopération globale, a déclaré Liu Ying, ajoutant que ces visites renforcent non seulement la confiance politique, mais fournissent également des orientations stratégiques pour la coopération dans les domaines de l'économie, des sciences et technologies, de l'éducation et des infrastructures.

Elle a cité la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Chine en août 2024, au cours de laquelle les deux parties ont convenu d'approfondir le Partenariat de coopération stratégique global et d'accélérer la construction d'une communauté d’avenir partagé entre le Vietnam et la Chine d'une importance stratégique. Cet engagement de haut niveau est crucial pour garantir la stabilité et la prévisibilité de la coopération bilatérale malgré un environnement international complexe, tout en jetant des bases solides pour le développement à long terme des relations bilatérales.

Évoquant les réalisations du Vietnam, Liu Ying a souligné qu'au cours des 80 dernières années, le pays a réalisé des progrès remarquables, notamment en matière de réforme économique et d'ouverture extérieure. Le Parti communiste vietnamien a joué un rôle essentiel dans l'orientation politique et la réforme institutionnelle, assurant ainsi le développement du pays.

À l'avenir, le Vietnam devra maintenir sa dynamique de croissance tout en relevant les défis qui le conduiront vers un développement durable et de qualité. Dans ce processus, les relations sino-vietnamiennes, renforcées par des échanges de haut niveau et une coopération bilatérale renforcée, continueront d'ouvrir de vastes perspectives et la coopération entre les deux pays devrait s'approfondir dans tous les domaines, a-t-elle ajouté.

