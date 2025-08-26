Approbation du projet d’investissement dans les ports et quais fluviaux de la Police populaire

Le Premier ministre a signé le 25 août une décision approuvant le projet d’investissement dans le développement du réseau de ports et de quais fluviaux de la Police populaire sur l’ensemble du territoire national. Cette décision marque une étape importante dans le perfectionnement des infrastructures destinées à garantir la sécurité, l’ordre public et la sûreté du trafic fluvial.

Le projet vise à construire et moderniser un système de ports et de quais fluviaux de la Police populaire dans de nombreuses zones stratégiques du pays. Le développement de ces infrastructures répond à la nécessité de renforcer la gestion, la coordination et les activités opérationnelles des forces de sécurité dans le contexte actuel, où le trafic fluvial connaît une croissance rapide, tout en posant de nouveaux défis en matière de sécurité et d’ordre public.

Localisation et envergure de l’investissement

Le projet sera mis en œuvre à l’échelle nationale, avec une concentration sur les zones stratégiques telles que le delta du Mékong, la côte centrale, la région du Sud-Est, les grands axes fluviaux du delta du fleuve Rouge ainsi que plusieurs estuaires et embouchures maritimes importantes. Il s’agit de régions à forte densité de transport fluvial, mais également de zones présentant de nombreux risques en matière de sécurité et d’ordre public.

L’investissement porte sur la construction, la rénovation et l’extension de dizaines de ports et quais fluviaux de la Police populaire, comprenant des jetées, des entrepôts, des zones de logistique, des espaces d’amarrage ainsi qu’un ensemble d’équipements modernes et synchronisés. Les infrastructures sont conçues conformément aux normes de sécurité et adaptées aux différents types de navires et embarcations spécialisés des forces de police, capables d’accueillir des bâtiments de petite, moyenne et grande taille pour répondre à une grande variété de missions.

Renforcement des capacités de sécurité et d’ordre public

Le projet ambitionne de bâtir un réseau de ports et quais modernes, conformes aux schémas d’aménagement des transports et aux orientations de développement du secteur de la sécurité publique. Ces investissements devraient accroître les capacités de gestion étatique en matière de sécurité, d’ordre public et de sûreté du trafic fluvial, tout en améliorant la réactivité opérationnelle des forces de police dans les missions de combat, de secours, de sauvetage et de lutte contre la criminalité.

Depuis plusieurs années, les voies navigables intérieures constituent un terrain complexe en matière de sécurité. La contrebande, le trafic de drogues, le transport illégal de marchandises ou encore l’exploitation illicite des ressources naturelles y restent préoccupants. Ainsi, disposer d’un réseau portuaire moderne et structuré permettra aux forces de police de déployer efficacement leurs mesures opérationnelles, d’anticiper et de traiter rapidement les infractions.

Lien entre développement socio-économique et défense de la souveraineté

Au-delà de son importance sécuritaire, le projet aura également des retombées positives pour le développement socio-économique. La modernisation des ports et quais de la Police populaire favorisera un transport fluvial sûr et durable, facilitant la circulation des marchandises et le renforcement des connexions économiques entre régions.

Dans les zones frontalières, estuariennes et côtières, ces infrastructures joueront également un rôle crucial dans la défense de la souveraineté nationale et dans la préservation d’un environnement pacifique et stable, propice au développement.

Le projet s’inscrit en cohérence avec les orientations nationales en matière d’infrastructures de transport modernes et intégrées, ainsi qu’avec le développement de la logistique. Il ne sert pas seulement la mission spécifique des forces de police, mais favorise aussi une coopération étroite avec les ministères, les branches et les localités dans la gestion et l’exploitation du transport fluvial.

Un impact durable et structurant

L’approbation de ce projet est considérée comme une concrétisation de la ligne directrice du Parti et de l’État en faveur d’une Police populaire révolutionnaire, régulière, professionnelle et moderne. Par ailleurs, ce réseau de ports et quais contribuera à renforcer les capacités logistiques et techniques, constituant une base solide pour que les forces de sécurité accomplissent efficacement leurs missions dans le nouveau contexte, marqué par l’intégration internationale et la multiplication des défis sécuritaires non traditionnels.

Avec une forte volonté politique et sous la direction étroite du gouvernement, le projet d’investissement dans les ports et quais fluviaux de la Police populaire à l’échelle nationale devrait être rapidement et efficacement mis en œuvre, contribuant à bâtir une infrastructure sécuritaire robuste, garantissant la sûreté des voies navigables nationales et accompagnant durablement le développement du pays.

