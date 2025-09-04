L'IA ouvre de nouvelles opportunités pour la coopération Vietnam - Chine dans l'industrie automobile

L'intelligence artificielle (IA) s'impose comme un moteur clé de l'innovation technologique dans de nombreuses industries, en particulier l'automobile, liée aux tendances d'automatisation, de véhicules intelligents et d'énergies propres.

Dans ce contexte, la coopération entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises du Vietnam et de la Chine offre un potentiel considérable pour stimuler un développement mutuel.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Chine, Liu Kainan, directeur exécutif du Collège des sciences et technologies numériques de Nanning, a rappelé les liens anciens de coopération avec le Vietnam. Il a souligné que plusieurs professeurs de son établissement avaient étudié et mené des recherches au Vietnam et qu'un grand nombre de programmes conjoints existaient déjà. Il a notamment cité le projet de l'usine automobile Geely à Thai Binh, où son collège contribue directement à la formation technique et linguistique des ouvriers et des cadres.

Selon Liu Kainan, bien que la technologie automobile constitue la spécialité principale du collège, la formation s'élargit à divers domaines tels que les arts, les sciences humaines et les langues dont le vietnamien. Cette orientation traduit une coopération avec le Vietnam qui va au-delà de la technologie pour englober la culture et l’éducation, contribuant ainsi à renforcer des liens durables.

Liu Kainan a notamment insisté sur le rôle stratégique de l'IA dans l'automobile. "L'IA est une industrie émergente. Ceux qui saisiront cette tendance bénéficieront d'une croissance fulgurante", a-t-il affirmé, établissant un parallèle avec la Chine, dont l'économie Internet a explosé après l'an 2000. Selon lui, "le Vietnam fait face aujourd'hui à une opportunité similaire à l'ère de l'IA".

Les experts estiment que l'IA offre de nombreuses applications potentielles pour l'industrie automobile, telles que les systèmes de conduite autonome, la gestion des mégadonnées du trafic, le développement de véhicules électriques intelligents et l'optimisation des chaînes de production. Il s'agit de domaines auxquels le Vietnam et la Chine accordent une attention particulière, dans le but de renforcer leur compétitivité tant sur le marché régional que mondial.

D'après Liu Kainan, les deux économies présentent des similitudes notables, notamment leur capacité d'adaptation rapide aux nouvelles technologies et le dynamisme de leurs petites et moyennes entreprises. L'exploitation de l'IA permettra aux deux économies de se compléter et de générer une dynamique de développement commune.

Le Vietnam a la possibilité de sauter des étapes pour prendre de l'avance dans le domaine de l'IA, grâce à sa jeune main-d'œuvre, à la rapidité de sa numérisation et au soutien accru du gouvernement. Toutefois, il reste confronté à des défis : l'élaboration d'un cadre juridique adapté, la protection des données et de la vie privée, ainsi qu'un investissement renforcé dans la recherche fondamentale.

De son côté, la Chine peut apporter un appui précieux au Vietnam en matière de technologie, de gestion de projet et de partage de mégadonnées. Une coopération renforcée dans les domaines de l'éducation et de la recherche contribuera également à former des ressources humaines de haut niveau pour l'avenir.

