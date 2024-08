Des efforts du Vietnam pour développer les sources d'énergies propres

En tant qu’un des pays les plus touchés par le changement climatique, le Vietnam s’efforce toujours de renforcer la résilience et l'adaptation à ce phénomène et de se développer de manière durable.

Lors de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28) en décembre 2023, le Vietnam a officiellement annoncé son plan de mobilisation de ressources pour mettre en œuvre la Déclaration politique sur l'établissement de relations du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), affirmant ses efforts pour réaliser l’objectif de développement d’énergies propres, vers un avenir sans émissions nettes et de développement durable.

Pour une transition énergétique juste



La Déclaration politique établissant le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) a été adoptée par le Vietnam et les membres du Groupe des partenaires internationaux dans le cadre du Sommet commémorant les 45 ans des relations ASEAN - UE à Bruxelles, au Royaume de Belgique, en décembre 2022.

Grâce au JETP, les partenaires internationaux aident le Vietnam à améliorer ses politiques, à transférer des technologies et à fournir un soutien financier pour une transition énergétique juste, attirer les investissements dans le développement des énergies renouvelables, améliorer l’efficacité énergétique, moderniser le réseau électrique, développer les compétences et les capacités nécessaires à des transitions justes grâce à la formation professionnelle, accroître la participation du secteur privé; développer des centres et une industrie des énergies renouvelables, promouvoir le stockage et l'utilisation du carbone, fabriquer des équipements et des batteries de stockage d'énergie, produire de l'hydrogène vert et développer l'éolien offshore.

Pour mettre en œuvre la Déclaration JETP, le Vietnam n'a cessé de perfectionner ses politiques par de nombreuses actions drastiques. Le 31 août 2023, le Premier ministre a publié la Décision N°1009 approuvant le projet de mise en œuvre du JETP. Selon le contenu de la Déclaration du JETP, la partie vietnamienne doit se coordonner avec des partenaires internationaux pour élaborer un plan de mobilisation des ressources pour mettre en œuvre le JETP.

Le Premier ministre a créé un Secrétariat pour la mise en œuvre du JETP dirigé par le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, dont les chefs adjoints sont les vice-ministres des Ressources naturelles et de l'Environnement, du Plan et de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, des Finances. Ses membres comprennent des représentants des ministères et secteurs concernés.

Le Secrétariat du JETP a fortement encouragé la mise en œuvre de la Déclaration du JETP, en particulier l'élaboration d'un plan de mobilisation des ressources Le plan définit une feuille de route pour atteindre les objectifs, les principes et les critères de transition énergétique justes pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du JETP.

En s'associant à la communauté internationale pour répondre au changement climatique, le Vietnam a pris des engagements fermes en faveur de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. En 2023, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement s'est coordonné avec celui des Finances pour achever le projet de développement du marché du carbone, promouvoir la coopération avec des pays, des organisations, des institutions financières internationales et le secteur privé pour mobiliser le soutien à la mise en œuvre des engagements nationaux de la COP26, des programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux, et soutenir le développement de technologies à faibles émissions.

Conformément aux orientations du Premier ministre, les localités ont bien compris les engagements pris lors de la Conférence COP26, et déployé des stratégies et des plans d'action pour y répondre.

De nombreuses localités ont mis en œuvre des mesures pour s'adapter au changement climatique dans l'agriculture, appelé à investir dans le développement de projets d’énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes. Les localités côtières ont attribué des zones maritimes pour mettre en œuvre des projets éoliens proches des côtes sous leur autorité comme Cà Mau : huit projets ; Bac Liêu : trois projets ; Trà Vinh : cinq ; Soc Trang : trois ; Bên Tre : quatre ; Tiên Giang : un..., tout en promouvant et en appelant les entreprises à continuer d'investir dans le développement de projets d'énergies renouvelables.

De nombreuses entreprises telles que le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN) , le Groupe du charbon et des produits minéraux du Vietnam (TKV), le Groupe chimique du Vietnam (Vinachem)... ont proposé des corrections aux documents juridiques, politiques, stratégies et plans de développement de chaque industrie et domaine conformément à l'engagement du pays d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, élaboré des lignes directrices sur l'inventaire des gaz à effet de serre pour les installations, appliqué des mesures pour réduire leurs émissions de méthane, construit un modèle de développement bancaire vert.

De nombreuses entreprises améliorent leurs technologies de traitement de la pollution, de recyclage et de traitement des déchets, de captage et de stockage du carbone…

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Selon le Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Vietnam est déterminé à appliquer un marché du carbone conforme pour soutenir son engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La loi de 2020 sur la protection de l'environnement stipule l'organisation et le développement du marché du carbone, notamment les activités d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et de crédits carbone gagnés auprès des mécanismes d'échange et de compensation de crédits carbone nationaux et internationaux, conformément à la loi et des traités internationaux dont le Vietnam est membre.

Les établissements émetteurs de gaz à effet de serre doivent réaliser un inventaire des gaz à effet de serre figurant dans la liste des quotas d'émission attribués et ont le droit d'échanger, d'acheter et de vendre sur le marché national du carbone.

Le gouvernement a publié une feuille de route de développement et un calendrier pour la mise en œuvre d'un marché national du carbone conforme, comprenant deux phases. D’ici fin 2027, le Vietnam se concentrera sur l’élaboration de réglementations sur la gestion des crédits carbone, les activités d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et de crédits carbone, guidera la mise en œuvre de mécanismes nationaux et internationaux d’échange et de compensation de crédits carbone conformément aux dispositions de la loi et des traités internationaux ; plateforme pilote d’échange de crédits carbone à partir de 2025 ; élaborera des réglementations pour le fonctionnement de la bourse de crédits carbone, déploiera des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation, les principes des activités d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et de crédits carbone sur le marché ainsi que l'organisation et le fonctionnement du marché intérieur du carbone.

À partir de 2028, la bourse officielle des crédits carbone sera mise en opération, stipulant les activités reliant et échangeant des crédits de carbone nationaux avec les marchés du carbone des pays de la région et le marché mondial du carbone.

Depuis le milieu des années 2000, les entreprises vietnamiennes échangent des crédits carbone du Vietnam sur le marché volontaire mondial du carbone, via le Mécanisme de Développement Propre (MDP) depuis 2006 , le Mécanisme de standard d’or (GS), le Mécanisme Verified Carbon Standard (VCS) depuis 2008 ; le Mécanisme de crédit conjoint avec le Japon (JCM) depuis 2013... Le Vietnam a eu 150 projets bénéficiant de 40,2 millions de crédits carbone et a eu des échanges sur le marché mondial.

Pham Van Tan, directeur adjoint du Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a déclaré que les activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent se conformer à la règle des responsabilités communes tout en tenant compte des capacités et spécificités de chaque pays, selon la Convention et l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

Le Vietnam a pris un engagement fort et met activement en œuvre des actions climatiques. Le Vietnam appelle les pays à remplir leurs engagements par des actions spécifiques pour contribuer aux efforts internationaux.

