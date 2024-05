Les énergies renouvelables, clé du développement vert dans le delta du Mékong

Les énergies renouvelables sont considérées comme un choix durable pour la région du delta du Mékong afin de répondre aux défis environnementaux, étant donné que les greniers de riz et de pêche du pays ont perdu jusqu'à 300 millions d'USD à cause d'une sécheresse prolongée et d'une intrusion extrême de sel.