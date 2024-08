Faire de Quang Ninh une destination extraordinaire en toute saison

>> Pour que le tourisme de croisière ne connaisse pas de basse saison

>> Grande croisière des pionniers du parcours du patrimoine de Ha Long

Avec pour objectif de faire de Quang Ninh une destination sûre, conviviale et hospitalière, ainsi qu’un centre de services national de stature internationale, la planification du tourisme de Quang Ninh est conforme à la stratégie de développement du pays. En effet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment signé et promulgué la Directive 8 du 23 février, relative au développement touristique global, rapide et durable, avec pour devise “Connexion étroite - Coordination fluide - Coopération étendue - Couverture complète - Efficacité durable”.

Surnommée le “Vietnam miniature”, la province de Quang Ninh accueille en moyenne chaque année plus de 10 millions de touristes. Au cours des premiers mois de cette année, ce chiffre a atteint plus de 10,4 millions, dont plus de 2 millions de visiteurs internationaux.

Cette localité offre le meilleur aux touristes vietnamiens et étrangers grâce à l’originalité de ses paysages, aux services proposés, mais aussi à ses infrastructures socio-économiques et de transport synchrones et modernes.

En mettant ses avantages à profit, elle vise toujours à développer le domaine touristique de manière durable et à devenir une destination attractive en toute saison, en se concentrant sur l’expansion de l’espace touristique, et la connectivité régionale et inter-régionale associée à ses principales attractions. L’accent est mis sur la préservation et l’exploitation efficace des valeurs patrimoniales des baies de Ha Long et de Bái Tu Long (district insulaire de Vân Dôn), ainsi que du site pittoresque de reliques de Yên Tu.

Par ailleurs, Quang Ninh renforce l’investissement dans ses infrastructures touristiques, surtout dans les zones économiques de Vân Dôn, du poste-frontière de Móng Cái et des zones maritimes de Tiên Yên et Dâm Hà. Sans oublier d’attirer les investissements, de développer des entreprises et des produits touristiques, et d’assurer le respect de l’environnement et la garantie de la sécurité.

Objectif ambitieux

Cette année, le “Vietnam miniature” vise au moins 17 millions de touristes, dont environ 3 millions d’étrangers.

Photo : CTV/CVN

Pour atteindre cet ambitieux objectif, la province développe de nouveaux produits touristiques mis en service en nombre cette année, non seulement en exploitant ses valeurs naturelles et culturelles, mais également en contribuant à accroître l’attractivité de son tourisme.

Patrimoine mondial et une des sept nouvelles merveilles de la nature du monde, la baie de Ha Long reste une destination touristique importante non seulement pour Quang Ninh mais aussi pour tout le pays. Depuis début 2024, la baie a accueilli environ 1,5 million de touristes, avec un chiffre d’affaires des ventes de billets de 450 milliards de dôngs.

Le week-end, comme en semaine, le nombre de plus de 20.000 visiteurs/jour reste stable.

L’afflux de touristes stimule le lancement de nouveaux services de croisière élégants et modernes, tels que la flotte de super yachts de la marque Grand Pioneers, les plus luxueux de la baie de Ha Long. La marque est considérée comme pionnière dans la baie, avec un design respectueux de l’environnement et une croisière unique reliant les deux baies de Ha Long et Bái Tu Long, à travers des zones immaculées très appréciées par les touristes.

Dans le district de Vân Dôn, de nouveaux sites de villégiature insulaires haut de gamme font de la localité une destination attrayante pour la saison touristique estivale. Mis en service en avril dernier, le complexe Wyndham Garden Sonasea Vân Dôn est un point fort.

Soixante-deux nouveaux produits touristiques

Rien qu’en juin, le taux de remplissage était de 70-80%, sans compter les week-ends systématiquement complets.

Photo : VNA/CVN

Des familles, mais aussi de nombreux groupes de MICE (Meetings - Incentives - Conventions - Events/Exhibitions) choisissent ce complexe propice au team building, avec ses équipements complets, pour les sports de plage, les divertissements en plein air et les conférences.

Lê Thi Bich Hang, directrice de la succursale de Vietravel à Quang Ninh, remarque : “Le Wyndham Garden Sonasea Vân Dôn Resort est le premier complexe 5 étoiles mis en service dans le district. Dans l’avenir, on pourrait en ouvrir d’autres. De nouveaux produits de villégiature haut de gamme continuent de faire de Vân Dôn une destination de vacances plutôt qu’un simple point de transit vers les îles. Associé de manière synchrones à des infrastructures de transport routier, des aéroports et des ports maritimes, cela crée un énorme avantage concurrentiel pour la province dans le développement du tourisme”.

Quang Ninh prévoit également de proposer 62 nouveaux produits touristiques en 2024. Des expériences variées continuent d’être étudiées et seront lancées à l’avenir, telles que tourisme communautaire dans les zones montagneuses, tourisme golfique à Dông Triêu ou encore tourisme sportif (football féminin) dans le district de Binh Liêu. En outre, la province organisera 186 événements culturels et sportifs au cours de l’année.

La diversification des produits, expériences et événements culturels attrayants aide la localité à sublimer son potentiel touristique pour transformer progressivement Quang Ninh en une destination merveilleuse en toute saison.

Vi Thanh/CVN