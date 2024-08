Vietnam - Belgique : renforcement de la coopération dans les énergies renouvelables

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a visité le 20 août le parc éolien à Hanzinelle-Gerpinnes, situé dans la province de Namur, et discuté avec des experts du secteur des enjeux et des opportunités dans ce domaine.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Belgique dans les énergies renouvelables. Elle témoigne également de l'intérêt du Vietnam pour l'expertise et les avancées technologiques belges en la matière.

Le Vietnam, doté d'un potentiel considérable en matière d'énergies renouvelables, suscite un intérêt croissant de la part des partenaires internationaux, notamment dans le contexte de sa transition vers l'énergie verte. La Belgique se positionne comme un partenaire stratégique dans cette démarche. Cette collaboration offre non seulement des avantages économiques, mais contribue également à la préservation de l'environnement, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc à l'atténuation du changement climatique.

Des grands groupes belges du secteur énergétique, tels qu'ELIA, Luminus, AVALON L+E et BEXIS, jouent un rôle important dans la mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables au Vietnam.

Lors de la rencontre, les représentants d'ELIA ont présenté leur approche de coordination efficace entre les différentes parties prenantes dans le cadre de projets d'amélioration et d'installation de lignes électriques. ELIA a mis en avant des stratégies visant à minimiser l'impact environnemental et social, tout en assurant la progression des projets.

Répondant aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Philippe Vermeulen, président du groupe AVALON, a souligné de nombreuses des expériences vietnamiennes potentiellement applicables en Belgique. Parallèlement, il a mis en avant de précieuses leçons en matière de développement des énergies renouvelables et de gestion des réseaux pour créer une connexion et une coopération étroite entre les deux nations.

Trân Ngoc Quân, conseiller commercial du Vietnam en Belgique, a présenté la stratégie de développement énergétique du Vietnam à l'horizon 2030. Il a souligné le potentiel significatif du Vietnam dans le développement des énergies renouvelables, notamment l'éolien, le solaire et la biomasse. Il a également évoqué les opportunités de coopération internationale du Vietnam dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), une collaboration entre le Vietnam et la Banque européenne d'investissement (BEI), visant à mobiliser des capitaux pour des projets d'énergies renouvelables et le développement de l'hydrogène.

La BEI joue un rôle crucial en fournissant un soutien financier et technique, facilitant l'accès du Vietnam aux sources de financement internationales pour le développement durable de ses infrastructures d'énergies renouvelables.

L'ambassadeur Nguyên Van Thao a réaffirmé le potentiel considérable du Vietnam dans les énergies renouvelables, notamment grâce à ses 3.000 km de littoral. Fort de leur expertise dans ce secteur, les entreprises belges sont appelées à continuer d’intensifier leur coopération avec le Vietnam, contribuant ainsi au développement d'un système énergétique durable, propre et efficient, a-t-il conclu.

VNA/CVN