Pour que le tourisme de croisière ne connaisse pas de basse saison

Cet été, Quang Ninh a enregistré une forte croissance du nombre de visiteurs étrangers. Les paquebots internationaux ont apporté une part non négligeable à ce succès, poussant la province à réfléchir aux moyens d’attirer plus de croisiéristes, en basse saison notamment.

>> Grande croisière des pionniers du parcours du patrimoine de Ha Long

Photo : VNA/CVN

Grâce à son patrimoine naturel et culturel exceptionnel, Quang Ninh (Nord) est considérée par les compagnies touristiques maritimes étrangères comme une destination phare, au Vietnam mais aussi à l’échelle internationale.

La province est actuellement la seule du pays à disposer d’un vrai port international de passagers, celui de Ha Long, capable d’accueillir simultanément de nombreux paquebots internationaux de grande envergure. Récemment, plus de 630 touristes chinois y ont débarqué, à bord du Blue Dream Melody. Ils ont sillonné la baie de Ha Long, participé à des expériences culturelles, visité le musée de Quang Ninh et certains sites célèbres de la ville de Ha Long, et se sont régalés de la cuisine locale. Ce navire relie Nansha (Chine) à Ha Long.

Depuis janvier, cette province septentrionale a vu une cinquantaine de paquebots internationaux jeter l’ancre dans ses eaux émeraudes, transportant 40.000 touristes internationaux.

Innovation touristique

Photo : CTV/CVN

À la mi-juin, Quang Ninh a également accueilli les 170 croisiéristes américains et européens du The World. C’est la première fois qu’il revenait depuis la fin de la pandémie de COVID-19. Il est resté quatre jours, laissant largement le temps aux passagers de visiter la région, et devenant au passage le navire affichant la plus longue escale à Quang Ninh depuis le début de l’année.

Mais selon Ly Dac Nam, directeur général de la Sarl unipersonnelle Khang Huy Holiday Vietnam spécialisée dans le tourisme de croisière, “le tourisme dans ce secteur atteint un pic entre septembre et avril. Nous réfléchissons aux moyens d’attirer aussi de nombreux paquebots pendant la basse saison, c’est-à-dire les mois d’été”.

Chaque accostage amène des milliers de touristes à fort pouvoir d’achat. Une enquête de l’Organisation mondiale du tourisme montre que les croisiéristes génèrent des revenus 40% plus élevés que les touristes arrivant par voie aérienne ou routière. Une véritable manne économique pour la ville de Ha Long.

Afin d’attirer les croisiéristes toute l’année, il est nécessaire d’améliorer la qualité des services et d’innover en matière d’offre touristique en renforçant les liens entre voyagistes, ports, restaurants, hôtels et unités de transport. Parallèlement, il faut garantir des ressources humaines tant en qualité et en quantité pour répondre aux exigences de cette clientèle haut de gamme.

Dans le but de devenir un centre international de tourisme de croisière relié à la région et au monde, la province de Quang Ninh a mis en œuvre de nombreuses politiques novatrices. En même temps, elle a coopéré avec les compagnies maritimes pour élaborer des produits attractifs, adaptés aux goûts, exigences et capacités financières des voyageurs.

Linh Duong/CVN