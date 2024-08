Hai Phong : Une destination idéale pour les golfeurs

Hai Phong, ville portuaire dynamique du nord du Vietnam, se positionne progressivement comme une destination incontournable pour le tourisme de golf. Le développement rapide de ce sport renforce non seulement la réputation de la ville sur la scène touristique internationale, mais apporte également une contribution significative à l'économie locale.

>> Des ports, des baies, des coquillages

>> Randonnée pédestre au Parc national de Cát Bà

>> La piste au cœur du Parc national de Cát Bà

Photo : CTV/CVN

Actuellement, Hai Phong abrite quatre terrains de golf aux standards internationaux : le Sono Belle Hai Phong, le BRG Ruby Tree Golf Resort, le Vinpearl Golf Hai Phong et le Dragon Golf Links. Ces dernières années, la ville a accueilli en moyenne 1.000 golfeurs par jour, le chiffre de fréquentation atteignant parfois 1.500 personnes le week-end. L'Association des golfeurs de Hai Phong compte actuellement plus de 2.000 membres.

Les magnifiques terrains de golf ne se contentent pas d'attirer des touristes haut de gamme, ils permettent également à Hai Phong d'organiser des compétitions internationales.

Le 24 mai, le Vinpearl Golf Hai Phong a été le lieu de la cinquième étape du WGHN Tour en route vers l'Afrique du Sud 2024, un tournoi organisé par le groupe wGroup, comprenant neuf étapes nationales et une finale en Afrique du Sud en novembre. À chaque étape, les quatre meilleurs joueurs de quatre catégories différentes se qualifient pour la finale en Afrique du Sud.

Photo : CTV/CVN

Du 14 au 17 août, le Vinpearl Golf Hai Phong, situé sur l'île de Vu Yên (district de Thuy Nguyên), a accueilli le Championnat national de golf 2024 - Vinfast Hai Phong Cup. C'était la troisième année consécutive d'organisation de ce tournoi de golf, le plus grand du Vietnam, à Hai Phong, confirmant ainsi la position de la ville et de ses terrains de golf de classe mondiale comme destination de premier plan. L'événement a réuni 150 des meilleurs golfeurs du pays, qui se sont affrontés en quatre tours de 18 trous chacun (soit un total de 72 trous).

Selon Hoàng Tuân Anh, vice-président de l'Association du tourisme de Hai Phong, le tourisme de golf pourrait devenir l'un des principaux produits touristiques de la ville. De plus, l'archipel de Cat Bà et la baie de Hạ Long, classés au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, attirent de nombreux visiteurs internationaux. Le réseau d'hôtels cinq étoiles du centre-ville et les complexes touristiques en constante amélioration ne se contentent pas de servir le développement du tourisme MICE, mais répondent également aux besoins haut de gamme des golfeurs.

Photo : CTV/CVN

Pham Hoàng Tuân, vice-président du Comité populaire de l’arrondissement de Dô Son, a déclaré que le tourisme de golf était devenu une priorité locale ces dernières années. Les autorités espèrent accueillir davantage de compétitions de grande envergure pour promouvoir l'image et les produits touristiques de la localité.

Vu Huy Thuong, directeur adjoint du Service du tourisme de Hai Phong, a déclaré : "Le développement des produits touristiques axés sur le sport a insufflé une nouvelle dynamique à la ville. En plus des activités destinées aux golfeurs, nous proposons également des programmes pour leurs accompagnateurs. Cette offre attrayante deviendra une marque distinctive du tourisme de Hai Phong".

Terrains de Golf célèbres à Hai Phong

Vinpearl Golf Hai Phong

Le Vinpearl Golf Hai Phong est situé au milieu des 872 hectares de zone écotouristique de l'île de Vu Yên de Vingroup, juste à côté de la ville de Hai Phong, à 120 km de Hanoï. Il est l'un des trois terrains de golf haut de gamme développés par Vingroup.

Photo : CTV/CVN

Conçu avec l'expertise de IMG Worldwide, une des entreprises leaders mondiales en matière de design de terrains de golf, Le terrain de golf de 36 trous comprend deux parcours distincts Lakeside (Bord de lac) et Marshland (Marais), qui mettent au défi les joueurs de tous niveaux.

BRG Ruby Tree Golf Resort

BRG Ruby Tree Golf Resort fait partie du complexe touristique côtier de Dô Son, à 20 km du centre-ville de Hai Phong. Ce terrain de golf de 18 trous a été conçu par Pacific Coast Design, un des principaux cabinets de design de terrains de golf dans le monde.

Photo : CTV/CVN

Le design du terrain suit les contours naturels du paysage, avec des greens de haute qualité et des bunkers artistiques, offrant une expérience unique et attrayante. Entre ses allées bordées de palmiers et la brise marine rafraîchissante, le BRG Ruby Tree Golf Club est un lieu de détente idéal pour les golfeurs.

Sono Belle Hai Phong

Le terrain de golf Sono Belle Hai Phong, également connu sous le nom de Golf Sông Gia, est un autre joyau de Hai Phong. Conçu par Pacific Coast Design, ce parcours de 27 trous comprend deux parcours : Championship Course et Executive Course.

Photo : CTV/CVN

Situé au bord des rivières Gia et Mộc, il offre un cadre naturel magnifique et une ambiance apaisante. Faisant partie d'un complexe de villégiature, le Sono Belle Hai Phong permet une expérience de golf respectueuse de l'environnement dans un cadre serein.

Dragon Golf Links

Le Dragon Golf Links, situé dans la station balnéaire de Dô Son, à environ 20 km du centre de Hai Phong, est un parcours exceptionnel conçu pour maximiser l'expérience de golf en bord de mer.

Photo : CTV/CVN

Avec ses fairways verdoyants, ses lacs pittoresques et ses plages de sable blanc, chaque trou du Dragon Golf Links est conçu pour offrir des défis uniques et des vues imprenables. Ce parcours de 27 trous est idéal pour les golfeurs de tous niveaux, des débutants aux professionnels, offrant une combinaison parfaite entre sport et nature.

Thùy Linh/CVN