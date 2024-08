Jeux paralympiques 2024 : le Vietnam vise une à deux médailles

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 constituent sans aucun doute le plus grand objectif du handisport vietnamien. C’est pourquoi les meilleurs sportifs du pays ont redoublé d’efforts pour se qualifier aux différentes compétitions afin d’être présents à cette compétition mondiale réservée aux personnes en situation de handicap.

Actuellement, les membres de la sélection paralympique nationale se perfectionnent dans les centres nationaux d’entraînement sportif de Dà Nang (Centre) et de Hô Chi Minh-Ville. Les para-haltérophiles effectuent leur préparation dans la mégapole du Sud, tandis que les nageurs s’entraînent à Dà Nang.

En parallèle des entraînements techniques, les athlètes se concentrent également sur des exercices de conditionnement physique. Ils bénéficient de conditions optimales en termes d’équipements d’entraînement, de régime alimentaire, de suivi médical et de rééducation fonctionnelle, leur permettant de se consacrer sereinement à leur préparation.

Aux dires du secrétaire général de l’Association paralympique du Vietnam, Lê Duc Tho, la délégation vietnamienne s’efforcera de remporter des médailles lors des Jeux paralympiques de Paris. Cependant, décrocher une participation est déjà une tâche ardue, et remporter une médaille sera encore plus difficile.

En se basant sur les dernières performances des athlètes de la délégation, les meilleures chances de médaille reposent sur les épaules des powerlifteurs Lê Van Công et Nguyên Binh An. Lê Văn Công est quant à lui un athlète à la fois excellent techniquement et expérimenté dans les compétitions paralympiques, mais qui souffre encore d’une blessure à l’épaule.

D’autres figures telles que Châu Hoàng Tuyêt Loan et Lê Tiên Dat sont quant à elles vieillissantes et en moins bonne forme physique à l’heure où les pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie ont renforcé leurs investissements et disposent désormais d’athlètes plus jeunes et performants, dont les résultats se sont nettement améliorés. Par conséquent, les Jeux paralympiques de 2024 s’annoncent extrêmement difficiles pour le handisport vietnamien.

“Participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024 est le plus grand rêve de tout athlète en situation de handicap. C’est pourquoi les membres de la sélection nationale ont multiplié les efforts pour se préparer au mieux et être prêts à entrer en compétition lors de ces Jeux, dans le but de ramener la gloire pour leur pays”, a partagé Lê Van Công.

La délégation paralympique vietnamienne s’envolera pour la France le 23 août depuis Hô Chi Minh-Ville et rentrera au pays le 9 septembre. Afin de booster le moral et l’esprit de compétition des membres de la délégation avant leur départ pour les épreuves, l’Autorité du sport du Vietnam (ASV) collaborera avec le Comité olympique vietnamien et l’Association vietnamienne du handisport pour organiser une cérémonie de départ le 20 août 2024 au Centre national d’entraînement sportif de Hô Chi Minh-Ville, où s’entraînent la majorité des handisportifs qualifiés pour ces jeux.

À l’heure actuelle, les préparatifs pour la participation du Vietnam aux Jeux paralympiques de Paris 2024 sont terminés. La délégation vietnamienne comprendra 14 membres dont sept handisportifs, trois entraîneurs, un médecin et trois cadres. Les sept handisportifs sont Pham Nguyên Khanh Minh (athlétisme), Dô Thanh Hai et Lê Tiên Dat (natation), Lê Van Công, Nguyên Binh An, Dang Thi Linh Phuong, et Châu Hoàng Tuyêt Loan (développé-couché).

Le directeur de l’ASV, Dang Hà Viêt, a demandé à l’Association vietnamienne du handisport de maintenir une étroite collaboration avec les centres nationaux d’entraînement où les handisportifs peaufinent leur préparation. Cela permettra de suivre régulièrement leur état de santé et leur condition physique. “Toute situation imprévue survenant pendant la préparation doit être rapidement prise en charge et résolue, afin de créer les meilleures conditions possibles pour que les athlètes soient au top de leur forme lors des Jeux paralympiques de Paris, et puissent ainsi remporter la gloire pour le pays”, a-t-il souligné.

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 9 septembre. Ils comprendront 22 sports pour 549 épreuves. La cérémonie d’ouverture aura lieu à 20h00 (heure du Vietnam) le 28 août et la cérémonie de clôture à 20h00 le 8 septembre.

Texte et infographie : Phuong Nga - Truong Trân/CVN

Photos : VNA-AFP-CTV/CVN