Commémoration des ancêtres fondateurs à Phu Tho

Le matin du 3 avril (soit le 6 e jour du 3 e mois lunaire), une cérémonie solennelle d’offrande d’encens a été organisée au Site historique des temples des rois Hùng, dans la province de Phu Tho, en hommage au père fondateur Lac Long Quân et à la mère ancestrale Âu Co.

L’événement a rassemblé des autorités locales et des habitants de la province, représentant le peuple vietnamien à travers le pays et à l’étranger.

Selon la légende, Lac Long Quân et Âu Co ont donné naissance à cent enfants à partir d’une poche d’œufs. Ils se sont ensuite séparés pour construire le pays – cinquante enfants sont allés vers la mer avec leur père, tandis que les autres ont suivi leur mère dans les montagnes. L’aîné fut couronné roi sous le nom de Hùng Vuong, fondant le royaume de Van Lang avec sa capitale à Phong Châu (actuelle ville de Viêt Tri, province de Phu Tho).

Cette année, une délégation d’environ 50 Vietnamiens de l’étranger provenant de 20 pays et territoires est allée rendre hommage aux rois Hùng selon un programme de deux jours (3 et 4 avril), au lieu d’un seul jour comme les années précédentes.

La Fête de commémoration des rois Hùng et la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2025, organisée par le Comité populaire de la province de Phu Tho, se déroule du 29 mars au 7 avril, avec une série d’activités culturelles, sportives et touristiques variées.

