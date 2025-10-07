Des expériences artistiques traditionnelles séduisent les jeunes à Bac Ninh

Depuis quelque temps, de nombreux sites de la province de Bac Ninh proposent aux enfants des programmes de découverte des arts traditionnels. Ces activités ne se limitent pas à nourrir leur curiosité et leur passion, elles contribuent également à préserver et à valoriser le patrimoine culturel local.

Photo : CTV/CVN

Lors d’un récent circuit touristique, les visiteurs - parmi lesquels figuraient de nombreux élèves - ont pu s’initier à l’art des estampes populaires de Dông Hô, dans le district de Thuân Thành. Les enfants n’ont pas seulement admiré les œuvres des maîtres artisans : ils ont participé eux-mêmes au processus de création, depuis le choix de la planche gravée jusqu’à l’impression des contours, la mise en couleur et la finition. L’atelier de poterie du village de Phù Lang, dans le quartier de Quê Vo, a suscité un enthousiasme tout aussi vif.

"Avant, mes enfants passaient trop de temps devant les écrans et participaient rarement à des activités culturelles ou sportives. Depuis qu’ils ont découvert la peinture de Dông Hô et le façonnage de la céramique, ils s’y intéressent beaucoup et utilisent beaucoup moins leur téléphone. Leur travail scolaire s’en ressent positivement", confie Trân Thi Hà, habitante du quartier de Kinh Bac.

Les week-ends et jours fériés, notamment lors de la Fête nationale du 2 septembre, les espaces publics comme le centre commercial Vincom Plaza, le musée provincial, la pagode Vinh Nghiêm ou encore les villages de métier ont accueilli des milliers de participants, dont de nombreux enfants. Ateliers de gravure sur bois, peinture de figurines ou reproduction de fresques populaires y étaient proposés. "En réalisant moi-même une estampe à la pagode Vinh Nghiêm, j’ai compris à quel point cet art est précieux et représente l’âme de ma région", témoigne Pham Thi Chi, collégienne du quartier de Bac Giang.

Développement des initiatives culturelles immersives

Ces initiatives confirment l’attrait croissant des activités culturelles immersives dans les lieux publics et touristiques. Pour en renforcer l’impact, les autorités locales et les organismes concernés envisagent de créer des pôles de référence, réunissant artisans qualifiés, guides spécialisés, infrastructures adaptées et conditions de sécurité optimales. Un soutien matériel ou des politiques d’incitation, mise à disposition d’espaces, promotion, subventions, permettraient également aux petites structures et aux ateliers traditionnels de maintenir et développer leurs activités.

Si elles bénéficient d’une attention et d’un investissement appropriés, ces expériences artistiques pourraient devenir un produit touristique emblématique de Bac Ninh. Elles offriraient à chacun des moments d’apprentissage et de plaisir, tout en renforçant l’image d’une province riche de traditions et fière de son identité culturelle.

Thao Nguyên/CVN