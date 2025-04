Les gardiens des temples des rois Hùng, passeurs d’un héritage millénaire

Chaque matin, dès l’aube, Nguyên Trong Phuoc, gardien du temple Ha, qui est l’un des quatre principaux temples du complexe dédié aux rois Hùng se consacre à ses rituels: purification de l’autel, allumage des bâtonnets d’encens, sonnerie de cloche pour accueillir les pèlerins...

"Poursuivre la tradition ancestrale en tant que gardien est un grand honneur. C’est une responsabilité importante que j’assume au nom de mon village et de ma famille, pour aider les visiteurs à pratiquer correctement le culte des rois Hùng", confie-t-il.

En 2019, c’est Vu Trong Hùng, le prédécesseur de Nguyên Trong Phuoc donc, qui assurait la fonction de gardien du temple Ha. Un rôle qu’il décrit comme une responsabilité de premier ordre, nécessitant rigueur et dévouement…

"Pendant les festivités, nous sommes en poste de 6 heures à 19 heures. Notre mission est d’assurer la propreté du sanctuaire et de veiller au bon déroulement des rites", explique-t-il.

L’accès à cette fonction honorifique fait l’objet d’une sélection stricte. "Depuis plus de 20 ans, un concours départage une quarantaine de candidats après une formation spécifique. Les quatre candidats ayant obtenu les meilleurs scores sont désignés gardiens des quatre temples du complexe” , précise Pham Thi Hoàng Oanh, directrice adjointe du site.

Vu Trong Hùng, lui, faisait donc partie des heureux lauréats. "Nous recevons une formation et des documents trois mois à l’avance, période durant laquelle nous étudions, avant de passer les examens proprement dits. Ce n’est qu’après avoir satisfait à un certain nombre de critères et obtenu un score élevé que nous sommes habilités à assumer ces fonctions", dit-il.

Contrairement à d’autres sites où les gardiens peuvent occuper leur poste pendant plusieurs années, aux temples des rois Hùng, chaque gardien ne sert qu’une seule année et une seule fois dans sa vie : c’est dire à quel point c’est un honneur…

"Chaque année, notre village n’envoie qu’une seule personne au temple Ha. Venir ici pour brûler de l’encens en l’honneur de nos ancêtres est un privilège. C’est pourquoi nous nous sentons investis de la responsabilité de guider nos compatriotes dans la pratique des croyances traditionnelles et de veiller au respect de notre identité nationale", affirme Vu Trong Hùng.

Dévouement

Bien plus que de simples gardiens, ces hommes sont des passeurs de mémoire. Leur connaissance des traditions et des rituels guide les visiteurs dans leur hommage aux rois Hùng. Trân Thi Thin, une visiteuse fidèle venue de la province de Thai Binh, apprécie beaucoup leur dévouement.

"Les gardiens sont très dévoués. Sans eux, nous serions parfois perdus dans la complexité des cérémonies. Nous sommes très satisfaits de leur accompagnement", explique-t-elle.

Inscrit en 2012 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, le culte des rois Hùng incarne l’identité et la fierté vietnamiennes. Grâce à l’engagement de ces gardiens, cette tradition ancestrale continue de traverser les générations, ancrant toujours plus profondément son héritage dans le cœur des Vietnamiens.

