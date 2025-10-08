Cinéma

Tử chiến trên không domine, mais le cap des 300 milliards semble s’éloigner

Le film Tử chiến trên không (Combat mortel dans le ciel) continue de survoler le box-office vietnamien mais l’objectif de 300 milliards de recettes semble hors d’atteinte.

>> Découvrir l’art de créer un film d’animation à l’Institut français de Hanoï

>> Mưa đỏ représentera le Vietnam aux Oscars 2026

>> Hommage à la libération de Hanoï : trois films emblématiques en projection gratuite

Face à l’arrivée de nouveaux titres et à la dispersion des séances, la dynamique de Tử chiến trên không semble s’essouffler.

Selon les données de The Box Office Vietnam, Tử chiến trên không conserve la tête du classement avec 24,5 milliards de dôngs engrangés ce week-end, pour un total de près de 213 milliards après deux semaines d’exploitation. Le film bénéficie encore d’environ 3.100 séances quotidiennes - un chiffre impressionnant face à la concurrence.

Produit sous l’égide du cinéma de la Police populaire vietnamienne, le long métrage impressionne par son travail de reconstitution : l’avion DC-4, les décors et les costumes restituent avec soin le Vietnam d’après 1975. Cette rigueur historique s’accompagne d’une ambition technique rare pour une production nationale.

Mais l’objectif de 300 milliards de recettes semble désormais hors d’atteinte. L’arrivée de nouvelles sorties - dont Chị ngã em nâng (Quand la sœur tombe, l’autre la relève) et Tay anh giữ một vì sao (L’étoile dans ta main), sans oublier le film d’horreur thaïlandais Tee Yod 3 : Quỷ ăn tạng (Le Démon dévoreur d’organes) - réduit son espace médiatique et commercial. Le film reste un succès d’estime, mais la courbe s’infléchit.

Photo : CTV/CVN

Chị ngã em nâng : une ouverture timide, un sujet émouvant

Deuxième du box-office, Chị ngã em nâng n’a rapporté que 6,9 milliards de dôngs après trois jours d’exploitation, avec environ 1.700 séances par jour. Réalisé par Vu Thành Vinh, il marque une progression artistique par rapport à son premier film Hai muối.

L’histoire explore les liens entre deux sœurs issues d’une famille d’artisans fabriquant de l’encens. L’aînée, Thuong, endosse très jeune le rôle de pilier familial, cumulant les fonctions de sœur, de mère et de père de substitution. Mais lorsque le succès la pousse à imposer à son cadet une voie qu’il n’a pas choisie, le conflit éclate : entre tendresse, blessures et réconciliation.

Salué pour sa sincérité émotionnelle et son ancrage culturel, le film souffre néanmoins d’une distribution limitée et d’une promotion trop discrète pour s’imposer durablement.

Photo : CTV/CVN

Tay anh giữ một vì sao : un pari vietnamo-sud-coréen en demi-teinte

Coproduction entre le Vietnam et la République de Corée, Tay anh giữ một vì sao n’a récolté que 5,4 milliards de dôngs sur les trois premiers jours d’exploitation, malgré la présence remarquée de la star sud-coréenne Lee Kwang-soo.

Le scénario met en scène Kang Jun-woo, une célébrité coréenne bloquée au Vietnam à la suite d’un incident, qui croise la route de Thao, une jeune vendeuse ambulante de café au charme simple. De ce choc culturel naît une romance douce-amère où les différences deviennent autant de leçons d’humilité.

Malgré son casting international et une esthétique soignée, le film n’a pas encore trouvé son public. Les critiques saluent l’intention mais regrettent un ton trop formaté pour séduire massivement.

Photo : CTV/CVN

Un marché local en quête d’équilibre

Entre surproduction, stratégies de communication hétérogènes et attentes du public en mutation, le cinéma vietnamien traverse une phase de tension. Tử chiến trên không conserve un net avantage en termes de notoriété, mais son essor ralentit.

Pendant ce temps, Chị ngã em nâng et Tay anh giữ một vì sao illustrent la difficulté des films nationaux à exister entre le patriotisme spectaculaire et la comédie sentimentale.

Plus que jamais, le succès au box-office vietnamien dépend d’un savant équilibre : le bon timing, la maîtrise technique et la capacité à toucher un public désormais exigeant, oscillant entre curiosité nationale et attrait pour les productions étrangères.

Photo : CTV/CVN

Truong Giang/CVN