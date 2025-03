La Fête des rois Hùng 2025 célèbre la culture et le patrimoine nationaux

Cette année, la Fête de commémoration des rois Hùng promet un éventail d’activités captivantes, notamment des spectacles de tambours de bronze, des chants xoan , des spectacles de danse du lion et du dragon, un festival d’arts martiaux d’élite et des spectacles traditionnels de marionnettes sur l’eau.

Photo : Ta Toàn/VNA/CVN

La Fête de commémoration des rois Hùng et la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale de l’Année du Serpent 2025 se dérouleront du 29 mars au 7 avril (du 1er au 10e jour du troisième mois lunaire). Ces événements visent à rendre hommage aux ancêtres et aux pères fondateurs et défenseurs de la nation.

Selon le Comité d’organisation, ces deux événements majeurs proposeront diverses activités uniques incarnant l’esprit héroïque de l’ère des rois Hùng tout en restant en lien avec la société contemporaine.

Les commémorations de la Journée des rois Hùng se dérouleront solennellement et respectueusement, conformément aux traditions culturelles nationales, avec des offrandes d’encens et de fleurs par des délégations du Parti, du gouvernement, des ministères, des agences centrales, des provinces, des villes et un grand nombre de personnes de tout le pays.

Une série d'activités

Parmi les événements proposés, on comptera des spectacles de tambours de bronze, des spectacles culturels et artistiques nocturnes, le programme de musique de rue "Viêt Tri Live Music", des spectacles de chant xoan par des clubs de chant xoan et des groupes de musique folklorique du secteur éducatif de la ville, des spectacles d’art communautaire, des concerts de groupes de guitare, des échanges entre clubs de danse folklorique et de salon, des spectacles de danse du lion et du dragon, le Festival des arts martiaux honorant le patrimoine national et des spectacles traditionnels de marionnettes sur l’eau.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la Semaine du tourisme culturel, les autorités locales prévoient d’organiser diverses activités animées et enrichissantes mettant en valeur les racines culturelles de la région. Ces initiatives offriront aux visiteurs et aux habitants l’occasion de découvrir et d’explorer le patrimoine culturel tout en promouvant la riche identité historique et culturelle de la terre ancestrale.

Parmi les temps forts figurent une exposition spéciale présentant des documents et objets historiques de l’époque des rois Hùng dans les provinces de Phu Tho et de Vinh Phuc au Musée des rois Hùng ; le "Tournoi de golf de la gratitude - Phu Tho 2025" ; un camp culturel et une exposition présentant des produits et spécialités locales ; et des spectacles artistiques pour les groupes touristiques.

L’événement comprendra également la foire commerciale de Phu Tho 2025 et une exposition de produits OCOP, l’événement "Couleurs du tourisme sur la terre des ancêtres - Phu Tho 2025", l’exposition photographique "Phu Tho - terre des ancêtres", un concours de fabrication de banh chung (gâteau de riz gluant carré) et de banh dày (gâteau de riz gluant rond), des spectacles de musique folklorique et diverses expositions du patrimoine culturel immatériel reconnu, telles que le chant xoan, le chant châu van, le chant quan ho et le chèo. Le marathon "Retour aux sources" 2025 aura également lieu.

Selon le Comité d’organisation, cette série d’activités vise à inculquer un profond sentiment d’identité nationale, de patriotisme et la tradition "Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source" aux jeunes générations. Il vise également à promouvoir la fierté nationale et la solidarité, tout en promouvant et en préservant le patrimoine culturel immatériel de la région, notamment le culte des rois Hùng et le chant xoan de Phu Tho.

Le culte des rois Hùng est une pratique répandue au Vietnam et parmi les communautés vietnamiennes à l’étranger, afin de préserver et de promouvoir leur identité culturelle traditionnelle.

