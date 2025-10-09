Le cinéma classique vietnamien dévoile son âme et sa magie à New York

Chung môt dong sông (Ensemble sur la même rivière), premier long métrage sur le cinéma révolutionnaire vietnamien, sera projeté au Metrograph Theatre de New York dans le cadre de l’événement "Mémoires d’un cinéma vietnamien", sélectionné par l’Institut du film du Vietnam.

Réalisé par Pham Ky Nam et Nguyên Hông Nghi en 1959, Chung môt dong sông suit les amants Hoài, un guérillero du Nord, et Vân, une jeune femme du Sud, pendant la guerre contre les Français. Leur histoire d’amour sera victime de la partition du pays, lorsque celui-ci sera divisé sur la rivière Bên Hai.

Pham Ky Nam (1928-1984), considéré comme un pionnier du cinéma révolutionnaire vietnamien, fut le premier réalisateur de la République démocratique du Vietnam à suivre une formation officielle en France. Il a débuté sa carrière avec ce film phare et a ensuite réalisé des longs métrages et des documentaires sur le Président Hô Chi Minh.

En reconnaissance de sa contribution au cinéma vietnamien, il a reçu à titre posthume le Prix d’État de littérature et d’art en 2007.

Le coréalisateur Nguyên Hông Nghi, documentariste pionnier ayant collaboré étroitement avec le président Hô Chi Minh, s’est vu offrir l’unique caméra du Nord-Vietnam au début des années 1950. Chung môt dong sông montre comment le cinéma vietnamien, depuis ses origines, a canalisé les luttes nationales à travers le prisme des relations amoureuses. Le film a remporté le prix Lotos d’Or au 2e Festival national du film du Vietnam (VNFF) en 1973.

Parmi les autres films projetés lors de l’événement figurent Em be Hà Nội (Jeune fille de Hanoi, 1974), Hy vong cuôi cùng (Le dernier espoir, 1981), Bao gio cho dên thang 10 (Quand viendra le mois d’octobre, 1984), Thi xa trong tâm tay (Une ville à portée de main, 1982) et Hà Nội Trong Mắt Ai (Hanoi, un certain regard, 1982), tous produits par le Vietnam Feature Film Studio.

La programmation comprend également Ganh xiêc rong (Troupe de cirque ambulant, 1988) du studio Giai Phong, Hay tha thu cho em (S’il vous plaît, pardonnez-moi, 1992) du Centre des jeunes du cinéma, ainsi que deux œuvres d’animation du studio du film d’animation du Vietnam, Dang doi thang cao (Le renard a eu ce qu’il méritait, 1959) et Con sao biêt noi (L’oiseau qui parle, 1967).

Quand viendra le mois d’octobre et Une ville à portée de main ont été réalisés par Dang Nhât Minh, l’un des cinéastes les plus éminents du Vietnam, et plusieurs fois primé. Son premier long métrage, Une ville à portée de main, est né d’années de frustrations liées à la traduction de films russes et à la coréalisation de documentaires. Une visite à Lang Son, une ville du Nord du pays dévastée par le conflit frontalier de 1979, a inspiré à Dang Nhât Minh ses premiers pas dans l’écriture de scénarios et la réalisation.

Ce film a marqué le début de son illustre carrière et a consolidé sa position de véritable auteur cinématographique. Les films de Dang Nhât Minh, souvent écrits par lui-même, offrent une vision profonde de l’existence humaine, une réflexion sociétale et une perspective ancrée dans l’introspection plutôt que dans la propagande.

Une ville à portée de main a remporté le Lotus d’or au 6e Festival national du film du Vietnam (VNFF) en 1983, et Dang Nhât Minh a reçu la même distinction pour Quand viendra le mois d’octobre au festival suivant en 1985.

Ce film a non seulement été salué au niveau local, mais est également devenu un joyau intemporel du cinéma vietnamien d’après-guerre, remportant de nombreuses distinctions internationales.

En 2008, il figurait sur la liste des 18 meilleurs films asiatiques de tous les temps établie par CNN, aux côtés d’œuvres de cinéastes légendaires tels que le réalisateur japonais Akira Kurosawa, le réalisateur chinois Zhang Yimou, le Hongkongais Wong Kar-wai et le Sud-Coréen Bong Joon-ho.

Dang Nhât Minh a été le premier Vietnamien à recevoir le Prix Nikkei Asie pour la Culture en 1999. Quand viendra le mois d’octobre a été le premier film vietnamien à être projeté aux États-Unis et a remporté un prix spécial du jury au Festival international du film d’Hawaï en 1985.

L’exposition "Mémoires d’un cinéma vietnamien" se tiendra du 18 au 31 octobre dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

