Droit de la mer : le Vietnam souligne l’importance de la CNUDM 1982

Lors du débat annuel de l’Assemblée générale des Nations unies sur les océans et le droit de la mer, tenu du 10 au 12 décembre à New York, aux États-Unis, le Vietnam a souligné l’importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) et a appelé les pays à se conformer pleinement aux normes et obligations juridiques en vertu de la Convention.

Photo : VNA/CVN

Il est nécessaire que les pays poursuivent une approche multilatérale, consolident le rôle des mécanismes internationaux et régionaux dans ce domaine, accélèrent l'élaboration et l'adoption de nouveaux documents visant à promouvoir le respect de la CNUDM 1982 dans chaque domaine spécifique de la coopération maritime, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.

Selon lui, tous les pays, grands ou petits, doivent se conformer pleinement aux normes et obligations juridiques en vertu de la Convention. Les actions de chaque pays, y compris les revendications maritimes, la mise en œuvre d'activités maritimes et la coopération maritime internationale, doivent être conformes à la CNUDM.

Le représentant vietnamien a également appelé les pays du monde entier, notamment les pays développés, à prendre des engagements et des actions plus fermes, à consacrer plus de ressources et à promouvoir le transfert de technologie vers les pays en développement afin de mettre pleinement en œuvre l’objectif de développement durable 14 (ODD 14) d’ici 2030.

Il a également informé des réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre de la CNUDM depuis son adhésion il y a 30 ans.

Résoudre pacifiquement les différends

En tant qu'État membre actif et responsable de la Convention, le Vietnam a réalisé des progrès importants dans le processus de mise en œuvre de la CNUDM, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam avait cofondé le Groupe des amis de la CNUDM 1982 à l'ONU avec près de 120 États membres et avait activement coordonné des activités visant à promouvoir le respect de la Convention et à protéger son intégrité...

En ce qui concerne la situation en Mer Orientale, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a exprimé sa préoccupation quant aux nombreuses activités et affaires récentes, affectant la paix et la sécurité régionales, contraires aux dispositions de la CNUDM 1982.

Soulignant la position de principe du Vietnam en faveur du règlement de tous les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la CNUDM 1982, le diplomate a appelé les pays concernés à remplir pleinement leurs obligations au titre de la CNUDM 1982, à mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à faire preuve de retenue, à instaurer la confiance et résoudre pacifiquement les différends, dans le plein respect des processus diplomatiques et juridique.

Le Vietnam réaffirme son engagement à mettre pleinement en œuvre la DOC et continue à travailler activement avec d'autres pays pour parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et cohérent, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM 1982, a-t-il ajouté.

Le même jour, la 79e Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution générale sur les océans et le droit de la mer, avec 118 co-parrains, dont le Vietnam.

VNA/CVN