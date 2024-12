Le plan de rationalisation de l'appareil organisationnel du gouvernement finalisé

Un plan de réorganisation et de rationalisation de l'appareil organisationnel du gouvernement a été finalisé le 5 décembre, avec huit ministères et agences de niveau ministériel à maintenir (avec des changements internes uniquement), et 14 autres à restructurer, réorganiser et fusionner.

Plus précisément, les huit ministères et agences de niveau ministériel à maintenir sont le ministère de la Défense, le ministère de la Police, le ministère de la Justice, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Bureau du gouvernement, l'Inspection gouvernementale et la Banque d'État du Vietnam.

Les consolidations ministérielles notables comprennent une fusion entre le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère des Finances, devenant potentiellement le ministère des Finances et de l'Investissement pour le développement ou le ministère du Développement économique.

Le ministère des Transports et le ministère de la Construction fusionneront pour former le ministère des Infrastructures et du Développement urbain.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement fusionnera avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour créer le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Le ministère de l'Information et de la Communication rejoindra le ministère des Sciences et Technologies pour devenir le ministère de la Transformation numérique et des Sciences et Technologies ou le ministère de la Transformation numérique, des Sciences, des Technologies et des Communications.

Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales sera intégré au ministère de l'Intérieur, avec plusieurs fonctions transférées au ministère de l'Éducation et de la Formation et au ministère de la Santé.

Parallèlement, le ministère de la Santé assumera des responsabilités supplémentaires, notamment plusieurs missions du conseil de protection et de soins de santé pour les fonctionnaires de niveau central, qui cessera bientôt ses activités, et la gestion par l'État de la protection sociale, de la protection de l'enfance et de la prévention des maux sociaux du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Le ministère des Affaires étrangères reprendra les principales tâches de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti et de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale lorsque ces deux unités cesseront leurs fonctions. Le Conseil de gestion du mausolée de Hô Chi Minh sera géré par le ministère de la Défense et fera partie de la structure organisationnelle du ministère.

Le ministère de l'Intérieur élaborera de manière proactive un plan de réorganisation de l'Académie nationale d'administration publique en la fusionnant avec l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Selon la ministre de l'Intérieur Pham Thi Thanh Trà, la restructuration du gouvernement va au-delà de la consolidation ministérielle et le nombre d'unités relevant des ministères et des organisations de niveau ministériel sera réduit de 15 à 20%, ce qui comprend une réduction significative des départements généraux, des bureaux, des services et des organisations de service public. Cette mesure audacieuse vise à créer un appareil administratif plus léger et plus efficace.

