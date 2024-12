Le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam célébré au Laos

Le bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Laos a organisé le 13 décembre une cérémonie pour célébrer le 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre) et le 35 e de la Journée nationale de la Défense populaire (22 décembre).

>> Célébrer la fondation de l’Armée populaire du Vietnam au Cambodge, en Malaisie et en Afrique du Sud

>> Cuba : célébration du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam

>> Nouvelles perspectives de coopération en défense entre le Vietnam, la Belgique et l'UE

Photo : VNA/CVN

Le bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Laos a organisé le 13 décembre une cérémonie pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre) et le 35e de la Journée nationale de la Défense populaire (22 décembre).

Présent à l’événement, le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre du Laos, a affirmé que les relations spéciales entre les deux pays avaient créé un lien étroit entre l'Armée populaire du Laos et l'Armée populaire du Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction des deux Partis, les deux Armées continueraient à jouer leur rôle dans la consolidation, le renforcement et le développement des relations spéciales entre le Laos et le Vietnam.

À cette occasion, les délégués ont regardé des documentaires historiques sur la lutte du peuple vietnamien pour la libération et la réunification nationales.

VNA/CVN